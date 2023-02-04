Гвардия наступления: какие есть бригады, требования, подготовка, зарплата и льготы

Февраль, 04 в 21:20

Министерство внутренних дел объявило о формировании штурмовых бригад Гвардия наступления. В них могут вступить добровольцы, которые хотят помочь государству изгнать российских захватчиков и освободить временно оккупированные территории Украины.

Гвардия наступления — это восемь профессиональных штурмовых бригад МВД, состоящих из патриотических воинов, которые стремятся к победе Украины в борьбе с российской агрессией.

Национальная гвардия Украины приглашает в Буревій, Червону калину, Кара-Даг, Рубеж, Спартан и наиболее известный Азов. В то же время Государственная пограничная служба набирает добровольцев в бригаду Сталевий кордон, а Национальная полиция — в штурмовую бригаду под названием Лють.

Сейчас смотрят Как будет происходить набор и подготовка В МВД рассказали, что основу подразделений будут составлять действующие полицейские, пограничники, нацгвардейцы. А основу из офицеров, сержантов и солдат — защитники со значительным опытом, которые проявили себя лучше всего во время защиты Донбасса с 2014 года и освобождения Харьковской области после 24 февраля 2022 года. Воинов не будут направлять сразу на фронт. Сначала они должны пройти многомесячную интенсивную подготовку с боевым слаживанием новых подразделений. Только после этого они смогут принять активное участие в наступательных операциях, чтобы выгнать россиян с украинской земли. К подготовке бойцов планируют привлечь лучших инструкторов по огневой подготовке и тактической медицине, которых будут оснащать качественным вооружением и техникой. Какая будет оплата и льготы Все воины, которые будут поступать на службу, имеют похожие льготы и гарантии, как бойцы Вооруженных сил Украины. Военные могут подписать контракт или через мобилизацию. Служба в Гвардии наступления имеет ряд преимуществ: возможность получить высшее образование в вузе во время службы — бесплатно или по льготе;

ежегодный отпуск, продолжительность которого возрастает с увеличением выслуги лет;

кроме общего страхового стажа, также служба засчитывается в стаж государственной службы;

право на пенсию после 25 лет календарной службы, в частности, по смешанному с гражданским стажем. Среди социальных гарантий — возможность получить жилье и лечение, а также обучение в вузах, отметил представитель Нацгвардии Руслан Музычук. — Добровольцы, которые станут штурмовиками, получают ряд социальных гарантий. В частности, стабильную и конкурентную зарплату, возможность получать жилье и лечение, реабилитацию в государственных медучреждениях, учиться в ведомственных вузах, выходить на пенсию по смешанному стажу, приобрести статус УБД и другие существенные преимущества, — сообщил он. Военные всех подразделений сил обороны, которые принимают непосредственное участие в войне не менее 30 дней, получают статус участника боевых действий. Также участники Гвардии наступления имеют право на бесплатное и внеочередное медицинское обслуживание, а также 75% скидки на коммунальные услуги до досрочного выхода на пенсию. Как стать частью Гвардии наступления Человек, который хочет присоединиться к Гвардии наступления, может подать анкету на сайте storm.mvs.gov.ua, где рассказывают обо всех комплектуемых бригадах. Также можно подать анкету через Центры предоставления административных услуг — перечень ЦПАУ есть на сайте. Кандидат должен пройти военно-врачебную комиссию, сдать психологический и физический тест, затем его зачисляют в выбранную им бригаду. Читайте В Гвардию наступления за первый день набора обратились тысячи добровольцев

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