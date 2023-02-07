Гвардії наступу потрібні медики, снайпери, мінометники, артилеристи: Клименко розповів подробиці

Лютий, 06 в 22:06

Понад 8 тис. добровольців подали заявки на вступ до Гвардії наступу, і це лише через три дні від початку набору, який оголосили у Міністерстві внутрішніх справ.

Найбільше заявок надійшло через сайт – понад 6 тис. анкет заповнили. До ЦНАПів звернулися 627 добровольців, а гаряча лінія отримала майже 1,5 тис. дзвінків. Про це розповів в.о. міністра внутрішніх справ України Ігор Клименко в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини.

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– Карадах – від слова кара, за те, що нас нищать, гинуть наші мирні люди, за нашу знищену інфраструктуру, за горе в Україні. Звичайно, ця кара прийде. Цей підрозділ, який захищав Гостомель, а потім Сєвєродонецьк і Рубіжне. І вони хочуть повернутися. Там багато луганчан, донеччан, які чекають, коли ми виб’ємо ворога з нашої території, – поділився Клименко.

Набір добровольців до штурмових бригад у складі Нацгвардії, Нацполіції та Держприкордонслужби відбувається для підготовки, щоб звільнити території України від російських солдатів. За його словами, Гвардії наступу потрібні медики, снайпери, мінометники, артилеристи.

Зокрема, набір до штурмових бригад триватиме 60 днів. З кожним добровольцем проводитимуть співбесіду, перевірятимуть здоров’я, фізичні та ментальні здібності, проведуть спеціальні перевірки. Проте до Гвардії наступу не залучатимуть раніше засуджених людей.

Основу цих підрозділів становитимуть чинні поліцейські, прикордонники, нацгвардійці, які вступатимуть туди на добровільній основі.

Клименко розповів, що для всіх бійців цих бригад зберігаються пільги для військовослужбовців і поліцейських. Навчання триватиме кілька місяців: спочатку індивідуальне, потім у складі підрозділу, а коли підрозділ буде готовий, тоді перейде до виконання бойових завдань.