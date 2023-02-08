Шахраї під виглядом допомоги знімають гроші з карт українців – ЦПД

Лютий, 08 в 16:25

У Центрі протидії дезінформації попередили про нову схему шахраїв, які знімають гроші з банківських карт українців.

Зловмисники розсилають у мережі й на телефони фейкові повідомлення про можливість отримати грошову допомогу від нібито іноземних партнерів.

– Для отримання коштів шахраї пропонують перейти за посиланням і ввести дані для входу на підробленому сайті, який імітує офіційні вебресурси. Після введення банківських реквізитів злодії знімають всі кошти з карти власника, – йдеться у повідомленні.

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У Центрі протидії дезінформації закликають українців довіряти тільки офіційним ресурсам. Наприклад, офіційному сайту Мінсоцполітики та платформі єДопомога.

Також варто дотримуватись правил інформаційної гігієни, щоб не стати жертвою шахраїв.

У разі підозри шахрайських дій в інтернеті — необхідно повідомляти кіберполіцію на електронну пошту: callcenter@cyberpolice.gov.ua.