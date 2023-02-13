Февраль, 13 в 8:17

Всех граждан, которые по возрасту подлежат под призыв, могут мобилизовать. Предусмотрена ли ответственность за неявку в военкомат по повестке — узнавали Факты ICTV.

Какие бывают виды повесток

Повестка для уточнения учетных данных — прийти и встать на учет, обновить информацию о призывнике.

— прийти и встать на учет, обновить информацию о призывнике. Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии — пройти медицинскую комиссию.

— пройти медицинскую комиссию. Повестка на призыв в армию — в такой повестке указан срок, в который нужно явиться в призывной участок.

— в такой повестке указан срок, в который нужно явиться в призывной участок. Мобилизационное распоряжение — отправка в армию.

Что будет, если не прийти за повесткой в военкомат

Юрист Ростислав Кравец предупреждает, что явиться в военкомат вы должны только если правильно получили повестку. Ее нужно получить лично и поставить подпись.

Стоит отметить, что после вручения первой повестки вас не заберут сразу в зону активных боевых действий.

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Сначала вас поставят на учет и уточнят личные данные. Лишь потом придет повестка для прохождения медицинской комиссии.

Только после заключения медкомиссии вас могут направить на срочную службу.

Кравец предупреждает, что законодательством определена ответственность за уклонение от прохождения военной службы.

Штраф за неявку в военкомат 2023

На призывника может быть наложена административная и уголовная ответственность.

— Если вы не явились по первой официальной повестке, на вас могут наложить административный штраф. Когда же вы прошли медицинскую комиссию и в дальнейшем не появляетесь в военкомат, уже может быть наложена уголовная ответственность за уклонение от прохождения военной службы, – предупредил юрист.

Юрист добавляет, что уголовная ответственность налагается исключительно после прохождения медкомиссии, если призывник не явился в военкомат на следующую повестку.

Если призывник не явился в военный комиссариат без уважительных причин, его ожидает штраф от 85-119 грн. За повторное правонарушение придется уплатить до 255 грн.

А уклонение от призыва на срочную военную службу — наказывается ограничением свободы на срок до трех лет.