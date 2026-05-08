Згідно з постановою Кабінету міністрів України №1487 від 30 грудня 2022 року Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (додаток 2) військовозобов’язані повинні:

перебувати на військовому обліку;

проходити медичний огляд;

проходити підготовку до військової служби;

повідомляти про зміну особистих даних або зміну місця проживання;

прибувати за викликом до ТЦК та СП.

Чи передбачена відповідальність за неявку до ТЦК за повісткою — дізнавалися Факти ICTV.

Що буде, якщо не прийти за повісткою до ТЦК

Процес призову на службу під час мобілізації та порядок видавання повісток громадянам регулюється Постановою № 560 Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Згідно з правилами, за викликом районного (міського) територіального центру комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки (СП) резервісти та військовослужбовці зобов’язані з’являтися у строк та місце, зазначені в повістці, для взяття на військовий облік, уточнення своїх персональних даних, даних військово-облікового документа з військово-обліковими даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних, резервістів, проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби.

За неявку до ТЦК та СП на призовника може бути накладена адміністративна відповідальність.

Виключення становлять поважні причини, зокрема:

перешкода стихійного характеру;

хвороба військовозобов’язаної особи;

смерть близького родича;

воєнні дії на відповідній території та їхні наслідки.

Штраф за неявку до ТЦК та СП 2026

Якщо людині належним чином вручили повістку, то у ТЦК потрібно з’явитися протягом 7 днів, якщо вона проживає в обласному центрі, або протягом 10 днів, якщо це невелике місто.

Якщо особа не з’явилася до ТЦК у вказаний термін, тоді їй загрожує адміністративна відповідальність у вигляді накладання штрафу.

Яка сума штрафу передбачена у 2026 році

Відповідальність за нез’явлення за повісткою про виклик до ТЦК передбачена статтею 210.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). У мирний і особливий період вони дещо відрізняються.

Під час дії воєнного стану неявка за повісткою карається накладанням штрафу – від 17 000 грн до 25 500 грн.

У мирний час штраф становить – до 8 500 грн (за перше порушення) і до 11 900 грн доведеться заплатити у разі повторного порушення протягом року.

Проте, якщо особа не з’являється за мобілізаційним розпорядженням (повістка на відправку), тоді за неявку за цією повісткою їй загрожує кримінальна відповідальність, зокрема позбавлення волі від трьох до п’яти років.

Тобто, якщо військовозобов’язана особа отримала першу повістку, зʼявилася до ТЦК, оновила дані, пройшла медогляд та отримала мобілізаційне розпорядження для відправки в навчальний центр чи військову частину, але там не з’явився, то за це накладається кримінальна відповідальність як за ухилення від мобілізації.

