Согласно действующему законодательству Украины, ношение военной формы или ее элементов лицами, которые не имеют на это права, является административным правонарушением. За такое нарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа и конфискации формы.

Независимо от того, это полный комплект формы или отдельные ее элементы со знаками различия, незаконное ношение карается законом. Повторное нарушение в течение года влечет за собой более суровое наказание.

Подробнее об ответственности и штрафе за незаконное ношение военной формы читайте в материале Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Незаконное ношение военной формы: какой штраф надо заплатить

Законодательство Украины четко регламентирует, кто имеет право носить военную форму и ее атрибутику. Это право предоставляется только военнослужащим, курсантам, резервистам и некоторым другим категориям граждан.

Даже ношение одежды с военным принтом, такой как футболки в пиксель, может рассматриваться как административное правонарушение, если это может ввести в заблуждение относительно вашего статуса. Полиция имеет право проверить документы у лица, которое носит военную форму, и привлечь его к ответственности в случае выявления нарушения.

В 2019 году в Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП) была введена статья 186-8, которая предусматривает административную ответственность за незаконное ношение военной формы. Эта норма четко определяет, что ношение военной формы со знаками различия военнослужащих Вооруженных сил Украины или других военных формирований лицами, которые не имеют на это права, является правонарушением.

Какой штраф за незаконное ношение военной формы:

За первое выявленное нарушение правонарушителю может быть вынесено предупреждение или штраф с конфискацией формы. Размер штрафа за первое нарушение составляет от 150 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан, сейчас это 2 550-3 400 грн ). Форма также подлежит конфискации.

Если лицо в течение года повторно совершает такое правонарушение, то штраф возрастает до 3 400-6 800 грн или могут быть назначены общественные работы на срок от 30 до 40 часов. В обоих случаях форма также конфискуется.

Субъекты, которые имеют право носить военную форму

Право на ношение военной формы имеют:

Военнослужащие Вооруженных сил Украины и других военных формирований.

Военнообязанные во время прохождения сборов.

Резервисты.

Курсанты военных учебных заведений.

Лицеисты военных лицеев.

Лица, уволенные с военной службы в запас или в отставку с правом ношения военной формы.

Национальная полиция Украины уполномочена выявлять лиц, которые незаконно носят военную форму, составлять на них административные протоколы и привлекать к ответственности. При выявлении такого правонарушения полицейский имеет право задержать лицо для установления его личности и составления соответствующих документов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.