Лютий, 21 в 10:36

Служба безпеки України затримала жителя Київщини, який надав російським окупантам маршрути доріг для наступу на столицю.

Зрадником виявився староста селища Озера Гостомельської громади.

За даними слідства, 24 лютого 2022 року чоловік зорієнтував на місцевості окупаційні угруповання РФ під час їхнього наступу на Київ.

Зараз дивляться

– Саме він надав рашистам маршрути доріг для просування їхніх військових колон у напрямку столиці через Гостомель та Мощун. У подальшому зрадник супроводжував російські батальйонно-тактичні групи, які штурмували обидва українських селища і намагались прорватися до Києва, – повідомили в СБУ.

Чоловік отримав від агресора автомат АК-74С та нарукавну пов’язку білого кольору, як розпізнавальний знак російських окупантів.

У такому “вигляді” він особисто брав участь у патрулюванні місцевих населених пунктів і “зливав” до штабу загарбників адреси помешкань українських патріотів.

– Крім того, він організовував “розквартирування” особового складу ЗС РФ в оселях людей, які виїхали з району, а також передавав загарбникам комунальний автотранспорт. Після звільнення регіону зрадник залишився у селищі, сподіваючись уникнути правосуддя, – йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ затримали посадовця за місцем його проживання поблизу Гостомеля.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.