Февраль, 25 в 20:25

Министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона рассказала, как в 2023 году будут проиндексированы пенсии.

— Были произведены расчеты на основе статистических данных, так как индексация осуществляется по сложной формуле. Инфляция в этом году только часть этой формулы. Это, чтобы сразу было понятно, почему у нас получилось 19,7%, практически 20% будет увеличена пенсия для наших пенсионеров. Так как берется и предыдущие годы, средняя заработная плата, инфляция и таким образом выводится та сумма индексации или тот процент индексации, на который пенсии осуществляются, — говорит она.

Кроме того, в этом году государство ввело механизм сбалансирования пенсий, чтобы все получили плюс-минус равномерное повышение.

— Какая новация по сравнению с прошлогодней индексацией? Мы посмотрели, что у нас самые маленькие пенсии не подпадают под индексацию. Что подразумевается? Есть примерно 4 млн человек, у которых либо стаж не слишком большой (когда-то можно было выходить на пенсию имея 5 лет страхового стажа), либо заработная плата была очень низкая. И соответственно расчет их пенсии маленький, он может быть 1,5 тыс. или 1,7 тыс., – объясняет министр.

Она отмечает, чтобы сбалансировать эти пенсии ввели механизм государственных дотяжек.

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— Если у тебя такая маленькая пенсия, но тебе, например, 70 лет и у тебя полный страховой стаж, тебе точно заплатят 3 тысячи гривен. Это значит, что к твоей 1,5 тыс. тебе еще дадут дотяжку. Поэтому мы приняли за факт ту пенсию, которая была рассчитана в прошлом году людям 1 марта, и говорим людям, что это стала выплата для самых маленьких пенсионеров и мы ее проиндексируем на 19,7%, и каждому из таких минимальных пенсий прибавим не менее 400 грн, — уточняет Жолнович.

Кроме того, она отметила, что если это человек с инвалидностью, являющийся ликвидатором последствий ЧАЭС — 1400 грн доплаты, если военный пенсионер — 1400 грн средняя доплата, если это пенсионер по общему стажу, по возрасту, у которого пенсия больше минимальной — в среднем 750 грн доплата.