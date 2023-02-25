Индексация пенсий с 1 марта 2023 года: по какому механизму будет осуществлена и какие нововведения
Министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона рассказала, как в 2023 году будут проиндексированы пенсии.
— Были произведены расчеты на основе статистических данных, так как индексация осуществляется по сложной формуле. Инфляция в этом году только часть этой формулы. Это, чтобы сразу было понятно, почему у нас получилось 19,7%, практически 20% будет увеличена пенсия для наших пенсионеров. Так как берется и предыдущие годы, средняя заработная плата, инфляция и таким образом выводится та сумма индексации или тот процент индексации, на который пенсии осуществляются, — говорит она.
Кроме того, в этом году государство ввело механизм сбалансирования пенсий, чтобы все получили плюс-минус равномерное повышение.
— Какая новация по сравнению с прошлогодней индексацией? Мы посмотрели, что у нас самые маленькие пенсии не подпадают под индексацию. Что подразумевается? Есть примерно 4 млн человек, у которых либо стаж не слишком большой (когда-то можно было выходить на пенсию имея 5 лет страхового стажа), либо заработная плата была очень низкая. И соответственно расчет их пенсии маленький, он может быть 1,5 тыс. или 1,7 тыс., – объясняет министр.
Она отмечает, чтобы сбалансировать эти пенсии ввели механизм государственных дотяжек.
— Если у тебя такая маленькая пенсия, но тебе, например, 70 лет и у тебя полный страховой стаж, тебе точно заплатят 3 тысячи гривен. Это значит, что к твоей 1,5 тыс. тебе еще дадут дотяжку. Поэтому мы приняли за факт ту пенсию, которая была рассчитана в прошлом году людям 1 марта, и говорим людям, что это стала выплата для самых маленьких пенсионеров и мы ее проиндексируем на 19,7%, и каждому из таких минимальных пенсий прибавим не менее 400 грн, — уточняет Жолнович.
Кроме того, она отметила, что если это человек с инвалидностью, являющийся ликвидатором последствий ЧАЭС — 1400 грн доплаты, если военный пенсионер — 1400 грн средняя доплата, если это пенсионер по общему стажу, по возрасту, у которого пенсия больше минимальной — в среднем 750 грн доплата.
– Мы ограничили верхнюю выплату индексаций 1500 грн и не более. Даже если для больших пенсий расчет будет больше, мы все равно сделаем 1500 грн. Почему? Потому что нам нужен ресурс для этих самых маленьких, чтобы дать возможность по 400, по 500 грн добавить нашим пенсионерам с наименьшими пенсиями, — говорит Жолнович.