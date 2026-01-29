В Украине размер пенсии зависит от страхового стажа и заработной платы человека.

Согласно требованиям, чтобы выйти на пенсию в 60 лет в 2026 году, нужно иметь не менее 33 лет страхового стажа. В дальнейшем необходимая продолжительность стажа будет расти на один год, пока в 2028 году не достигнет 35 лет. Кроме того, чтобы в 2026 году уйти на пенсию в 63 года, украинцы должны иметь стаж работы от 23 лет, а в 65 лет — от 15 лет.

Как высчитать размер своей будущей пенсии – читайте в материале Фактов ICTV.

Как самостоятельно рассчитать размер пенсии в 2026 году

На размер пенсий в Украине влияет:

общий страховой стаж (включает только те месяцы, за которые работодатель платил налоги);

средняя заработная плата за последние три года.

Пенсия по возрасту определяется по следующей формуле:

Размер средней зарплаты х индивидуальный коэффициент зарплаты х коэффициент страхового стажа = пенсия.

Размер средней зарплаты — это показатель средней заработной платы в Украине за последние три года, предшествовавших назначению пенсии, и с которой уплачивались страховые взносы.

Индивидуальный коэффициент зарплаты — сумма соотношений зарплаты в конкретном месяце к средней зарплате по Украине.

— Для того, чтобы высчитать индивидуальный коэффициент зарплаты, нужно взять зарплату человека за каждый месяц и разделить ее на среднюю зарплату по стране в этом месяце.

Дальше мы должны узнать средний коэффициент за все месяцы, которые участвовали в расчете, а затем нужно найти среднее значение. Это и будет так называемый индивидуальный коэффициент зарплаты. Такие расчеты Пенсионный фонд проводит автоматически.

Индивидуальный коэффициент может быть разным (обычно округляется до пяти знаков после запятой). Чем выше этот коэффициент, тем лучше. Если в среднем человек во все годы получал такую же зарплату, как и средняя по стране, то коэффициент может равняться примерно единице. Если вдвое выше, коэффициент будет близок к двойке.

Коэффициент страхового стажа – количество стажа работы, умноженное на величину оценки одного года страхового стажа и деленное на 12. То есть общее количество лет вашего стажа необходимо умножить на 0,01.

Чтобы вычислить свой коэффициент страхового стажа, нужно общее количество лет страхового стажа умножать на 0,01.

— В конце концов, чтобы узнать размер пенсии, необходимо перемножить три показателя: среднюю зарплату по стране за три предыдущих года, указанный индивидуальный коэффициент зарплаты и коэффициент стажа.

Например: украинской женщине в июне 2026 года назначается пенсия по возрасту. Ее страховой стаж составляет 35 лет (420 месяцев). Коэффициент страхового стажа составляет 0,35 ((420 х 1%) / 12).

Эксперты отмечают: если человек имел среднюю зарплату 30 000 грн и 30 лет стажа, то его пенсия может составлять примерно 10 000 грн.

Из расчетов выше можно сделать вывод, что чем выше зарплата у пенсионера, тем большую пенсию он будет получать.

