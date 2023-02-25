Лютий, 25 в 20:25

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону розповіла, як у 2023 році будуть проіндексовані пенсії.

– Було здійснено розрахунки на основі статистичних даних, тому що індексація здійснюється за складною формулою. Тільки інфляція цього року це лише частина цієї формули. Це, щоб одразу зрозуміло було, чому у нас вийшло 19,7%, практично буде збільшена пенсія для наших пенсіонерів. Бо береться і попередні роки, середня заробітна плата, інфляція і таким чином виводиться та сума індексації, чи той відсоток індексації, на який пенсії здійснюються, – каже вона.

Крім того, цього року держава запровадила механізм збалансування пенсій, аби всі отримали плюс-мінус рівномірне підвищення.

– Яка новація є у порівнянні з минулорічною індексацією? Ми подивились, що у нас найменші пенсії не підпадають під індексацію. Що мається на увазі? Є приблизно 4 млн людей, у яких або стаж не надто великий (колись можна було виходити на пенснію маючи 5 років страхового стажу), або заробітна плата була дуже низька. І відповідно розрахунок їх пенсії маленький, може бути 1,5 тис. або 1,7 тис., – пояснює міністерка.

Вона зазначає, щоб збалансувати ці пенсії ввели кілька державних дотяжок.

Зараз дивляться

– Якщо в тебе така маленька пенсія, але тобі, наприклад, 70 років і у тебе повний страховий стаж, то тобі точно заплатять 3 тисячі гривень. Це означає, що до твоєї 1,5 тис. тобі ще дадуть дотяжку. Тому ми прийняли за факт ту пенсію, яка була розрахована минулого року людям 1 березня, і кажем людям, що це стала виплата для найменших пенсіонерів і ми її проіндексуємо на 19,7%, і кожному з таких мінімальних пенсій додамо щонайменше 400 грн, – уточнює Жолнович.

Крім того, вона зазначила, що якщо це людина з інвалідністю та є ліквідатором наслідків ЧАЕС – 1400 грн доплати, якщо військовий пенсіонер – 1400 грн середня доплати, якщо це пенсіонер за загальним стажем, за віком, у якого пенсія більша за мінімальну – у середньому 750 грн доплати.