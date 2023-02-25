Індексація пенсій з 1 березня 2023 року: за яким механізмом буде здійснена та які нововведення
Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону розповіла, як у 2023 році будуть проіндексовані пенсії.
– Було здійснено розрахунки на основі статистичних даних, тому що індексація здійснюється за складною формулою. Тільки інфляція цього року це лише частина цієї формули. Це, щоб одразу зрозуміло було, чому у нас вийшло 19,7%, практично буде збільшена пенсія для наших пенсіонерів. Бо береться і попередні роки, середня заробітна плата, інфляція і таким чином виводиться та сума індексації, чи той відсоток індексації, на який пенсії здійснюються, – каже вона.
Крім того, цього року держава запровадила механізм збалансування пенсій, аби всі отримали плюс-мінус рівномірне підвищення.
– Яка новація є у порівнянні з минулорічною індексацією? Ми подивились, що у нас найменші пенсії не підпадають під індексацію. Що мається на увазі? Є приблизно 4 млн людей, у яких або стаж не надто великий (колись можна було виходити на пенснію маючи 5 років страхового стажу), або заробітна плата була дуже низька. І відповідно розрахунок їх пенсії маленький, може бути 1,5 тис. або 1,7 тис., – пояснює міністерка.
Вона зазначає, щоб збалансувати ці пенсії ввели кілька державних дотяжок.
– Якщо в тебе така маленька пенсія, але тобі, наприклад, 70 років і у тебе повний страховий стаж, то тобі точно заплатять 3 тисячі гривень. Це означає, що до твоєї 1,5 тис. тобі ще дадуть дотяжку. Тому ми прийняли за факт ту пенсію, яка була розрахована минулого року людям 1 березня, і кажем людям, що це стала виплата для найменших пенсіонерів і ми її проіндексуємо на 19,7%, і кожному з таких мінімальних пенсій додамо щонайменше 400 грн, – уточнює Жолнович.
Крім того, вона зазначила, що якщо це людина з інвалідністю та є ліквідатором наслідків ЧАЕС – 1400 грн доплати, якщо військовий пенсіонер – 1400 грн середня доплати, якщо це пенсіонер за загальним стажем, за віком, у якого пенсія більша за мінімальну – у середньому 750 грн доплати.
– Ми обмежили верхню виплату індексацій 1500 грн і не більше. Навіть якщо для великих пенсій розрахунок буде більшим, ми все одно зробимо 1500 грн. Чому? Бо нам потрібен ресурс для ось цих найменших, щоб дати можливість по 400, по 500 грн додати нашим пенсіонерам з найменшими пенсіями, – каже Жолнович.