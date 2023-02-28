Февраль, 27 в 22:54

Кабинет министров Украины автоматически продлил ряд социальных выплат в 2023 году. Однако есть категории граждан, которым нужно обратиться за продлением помощи.

Соответствующие разъяснения обнародовало Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Так, автоматически продлены следующие выплаты от государства:

Сейчас смотрят

помощь на проживание внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) в размере 3 тыс. грн – для детей и лиц с инвалидностью, 2 тыс. грн – для всех других лиц;

выплаты детям, над которыми установлена опека или попечительство, тяжело больным, детям, имеющим инвалидность и т.п.;

помощь людям, которые не имеют права на пенсию и/или являются лицами с инвалидностью (либо же имеют инвалидность с детства или ухаживают за такими людьми);

трудоспособным гражданам, которые не могут работать из-за ухода за лицом с инвалидностью I группы или человеком, достигшим 80-летнего возраста.

Все эти выплаты будут поступать автоматически во время военного положения в Украине и еще месяца после его завершения. То есть дополнительно обращаться за их продлением не нужно.

В то же время, есть и категории граждан, которые должны обратиться в социальные службы и подтвердить свое право на получение выплат (то есть им автоматически не продлили оказание помощи). Речь идет о:

малообеспеченных семьях и одиноких матерях, получающих помощь на детей;

гражданах, которым платили временное пособие по достижению общего пенсионного возраста (однако которые еще не получили права на пенсию).

Однако если человек проживает на территориях, где происходят активные боевые действия, то выплаты ему продлеваются автоматически, без обращения в соцслужбы.

Как известно, с 1 марта 2023 года в Украине состоится индексация пенсий. Люди с минимальными пенсиями смогут получить 400 грн доплаты. Максимальная сумма, на которую будут повышены пенсии, составляет 1,5 тыс. грн.

Источник: Минреинтеграции