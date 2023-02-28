Лютий, 27 в 22:54

Кабінет міністрів України автоматично продовжив дію низки соціальних виплат у 2023 році. Однак є категорії громадян, яким потрібно звернутися за продовженням допомоги.

Відповідні роз’яснення оприлюднило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Так, автоматично продовжено такі виплати від держави:

Зараз дивляться

допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО) в розмірі 3 тис. грн – для дітей та осіб з інвалідністю, 2 тис. грн – для всіх інших осіб;

виплати дітям, над якими встановлено опіку чи піклування, важко хворим, дітям, які мають інвалідність тощо;

допомогу людям, які не мають права на пенсію та/або є особами з інвалідністю (або які мають інвалідність із дитинства чи доглядають за такими людьми);

працездатним громадянам, які не можуть працювати через догляд за особою з інвалідністю I групи або людиною, яка досягла 80-річного віку.

Усі ці виплати надходитимуть автоматично протягом дії воєнного стану в Україні та ще місяця після його завершення. Тобто додатково звертатися за їхнім продовженням не потрібно.

Водночас є й категорії громадян, які повинні звернутися до соціальних служб і підтвердити своє право на отримання виплат (тобто їм автоматично не продовжили надання допомоги). Йдеться про:

малозабезпечені сім’ї та самотніх матерів, які отримують допомогу на дітей;

громадян, яким платили тимчасову допомогу після досягнення загального пенсійного віку (проте які ще не отримали права на пенсію).

Однак якщо людина мешкає на територіях, де відбуваються активні бойові дії, то виплати їй продовжуються автоматично, без звернення до соцслужб.

Як відомо, з 1 березня 2023 року в Україні відбудеться індексація пенсій. Люди з мінімальними пенсіями зможуть отримати 400 грн доплати. Максимальна сума, на яку підвищать пенсії, становить 1,5 тис. грн.

Джерело: Мінреінтеграції