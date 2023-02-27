Выплаты беженцам в Польше 2023: кто может получить финансовую помощь

Февраль, 27 в 11:55

С 1 января 2023 года в Польше вступили в силу изменения в закон о помощи беженцам из Украины. Соответственно, украинских беженцев ждут некоторые новации.

Отныне украинцы, которые бесплатно живут в центрах размещения более 120 дней, с марта будут платить половину стоимости проживания и питания, а с мая — 75%.

Также из-за нехватки денег немало программ помощи правительство Польши вынуждено было закрыть. Но несмотря на это, пять государственных проектов продолжают свою работу в 2023 году.

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Факты ICTV собрали информацию о действующих финансовых программах помощи украинским семьям, которые сейчас доступны на территории Польши.

Семья 500+

Данный пакет помощи доступен как официальным беженцам, так и людям со статусом временной защиты. В рамках программы ежемесячно можно получать 500 злотых на каждого ребенка до 18 лет.

Заявку можно подать лично в центрах ZUS или онлайн. Для этого нужно иметь:

PESEL;

банковский счет в Польше;

польский номер телефона.

Это одно из самых популярных финансовых пособий в Польше. Его будут выплачивать в течение всего срока пребывания в стране.

Обратите внимание, если вы получаете помощь и собираетесь покинуть страну, об этом обязательно нужно сообщить в ZUS.

Также стоит учитывать, что ZUS проверяет каждого, кто подал заявку на получение помощи.

Единовременная финансовая помощь в размере 300 злотых

Эта помощь предоставляется каждому украинцу, который впервые пересек границу с Польшей после 24 февраля 2022 года.

Пособие выплачивается один раз. Чтобы его получить, вы должны показать отметку в паспорте о пересечении границы после 24 февраля 2022 года.

Также нужно сделать Pesel и открыть счет в польском банке. А еще – придется заполнить анкету в местном муниципалитете (Urząd). Иногда получения выплат приходится ждать больше месяца.

Финансовая помощь Karta Dużej Rodziny

Это финансовая помощь направлена на поддержку многодетных семей. С помощью приложения можно получать скидки в магазинах, на железнодорожные билеты и в заведениях питания.

Карту большой семьи могут получить: родители — 50% скидки и ребенок — 75% скидки.

Доход семьи значения не имеет. Чтобы получить помощь, нужно подать документы в местные власти. Это также можно сделать удаленно по ссылке.

Для оформления карты нужно иметь документ, удостоверяющий личность, и свидетельство о рождении детей. Карточка выдается без ограничения по времени. Для детей с инвалидностью — навсегда.

Финансовая помощь 400 Plus

Данная программа помогает родителям, чьи дети находятся в яслях. Максимальный размер денежной помощи — 400 злотых на месяц. Выплаты покрывают все расходы, связанные с заведением, но не покрывают расходы на питание.

Если ваши расходы составляют меньше чем 400 злотых, то вы сможете получить финансирование ровно в том размере, чтобы покрыть эти расходы. Если больше — вы получите 400 злотых, но остальное будете доплачивать сами.

Это относительно новая программа, ее ввели в прошлом году в апреле. Чтобы оформить помощь надо иметь Pesel заявителя и ребенка, польский номер телефона, электронный адрес.

Если вы опекун, необходимо принести соответствующие документы, которые смогут это подтвердить.

Программа Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO)

Это также новая программа, ей всего год. Помощь рассчитана на маленьких детей, в возрасте от одного до трех лет.

Размер выплат составляет от 500 до 1000 злотых в месяц.

Стоит заметить, что одновременно пользоваться программами 400 Plus и RKO не получится. Оформить можно только одну из этих пособий.