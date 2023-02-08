Февраль, 08 в 13:15

Не секрет, что основная доля расходов в бюджете каждого человека – пищевые продукты. Поэтому желание сэкономить — вполне нормальное.

Факты ICTV составили рейтинг самых дешевых польских магазинов, где можно скупиться по выгодным ценам.

Мы решили оценить стандартную потребительскую корзину, в которую входит хлеб, мясо, масло, молочные продукты, сыр, овощи и фрукты, вода, кофе и чай, крупы и макароны, яйца и рыба. А еще — бытовая химия и туалетная бумага.

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Читайте в материале, как искать акционные товары в польских магазинах.

Польские магазины

Auchan (Ашан) — это всемирно известная сеть французских гипермаркетов. На сегодня в Польше открыто 76 магазинов.

Согласно исследованиям Агентства по продажам ASM, именно в Ашане оказалась самая дешевая корзина с товарами первой необходимости. По подсчетам, такой набор обойдется вам в 200 злотых (1700 грн).

Lidl (Лидл) – супермаркет, где за подобную корзину нужно отдать 214 злотых (1819 грн).

Kaufland (Кауфланд) — аналогичная корзина товаров в немецкой сети супермаркетов обошлась в 220 злотых (1870 грн).

Данная сеть магазинов — одна из наиболее распространенных в Польше. На территории страны уже открыто 400 супермаркетов.

Biedronka (Бедронка) – это крупнейшая польская сеть магазинов. В рейтинге занимает третье место.

Эти супермаркеты есть в каждом населенном пункте страны. Магазин относят к экономклассу, а если следить за акциями, которые есть постоянно, можно хорошенько сэкономить во время закупок.

E.Leclerc — здесь корзина с продуктами будет стоить 236 злотых, а это на 36 злотых дороже чем в Ашане. Здесь можно купить не только продукты, но и химию и даже некоторую одежду.

Акции и скидки на продукты: где искать и как воспользоваться

Ежедневно во всех польских магазинах проходят акции и распродажи, которые позволяют существенно экономить. Чтобы не тратить лишнее время на поиск акционных товаров, советуем ознакомиться с предложениями перед походом в магазин.

Вся информация есть в рекламных газетах, которые бесплатно можно взять при входе в магазин.

Если хотите найти качественные и недорогие продукты, бытовую химию или другие товары ежедневного потребления, просматривайте акционные газеты Auchan, Biedronka, Carrefour, E.Leclerc, Intermarche, Kaufland, Lidl, Makro, Netto, Selgros, Stokrotka, Tesco Żabka и другие.

Доступные цены на бытовую технику, электронику и гаджеты можно найти в рекламных буклетах Mediaexpert, MediaMarkt и Neonet.

Изысканную одежду и обувь по выгодным ценам вы найдете в каталогах Bonprix, Deichmann, Martes Sport и Pepco.

Акционные предложения на косметику, духи, бытовую предлагают в акционных газетах Douglas, Hebe, Natura и Rossmann.