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Факты / Україна / Общество

Ударный БпЛА UJ-22 Airborne: технические характеристики и возможности

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Ударный БпЛА UJ-22 Airborne: технические характеристики и возможности

28 февраля 2023 года в российских СМИ начали распространяться новости о падении ударного дрона в Подмосковье в 10 м от газовой компрессорной станции Газпрома.

В остатках беспилотника россияне узнали якобы ударный БпЛА UJ-22 Airborne, который был впервые продемонстрирован компанией УкрДжет на выставке Оружие и безопасность в 2021 году. Действительно ли это был украинский беспилотник UJ-22 Airborne, пока неизвестно.

Факты ICTV узнавали, что известно об украинском ударном БпЛА UJ-22 Airborne, каковы его особенности и характеристики.

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Беспилотник UJ-22 Airborne: что известно

UJ-22 Airborne — украинский многоцелевой, беспилотный, ударный авиационный комплекс. Эта кроха способна нести неуправляемые авиационные бомбы (82-мм мины) для поражения живой силы, бронетехники и наземных объектов врага.

Впервые БпЛА был представлен в июне 2021 года на международной выставке вооружений Оружие и безопасность-2021. Производит эти дроны украинская компания УкрДжет.

— UJ-22 Airborne является многоцелевым беспилотным авиационным комплексом, который способен выполнять полеты в любое время года, днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, в условиях активного использования противником средств радиоэлектронной борьбы, — отмечают в компании.

UJ-22 Airborne считается достаточно универсальным и может выполнять:

  • поисково-спасательные миссии;
  • разведывательные задачи в интересах армии, полиции, а также экстренных и специальных служб;
  • разведку, поскольку может нести фотоаппарат и оптико-электронную станцию;
  • перевозку благодаря весу полезной нагрузки в 20 кг, что удобно для отправки, скажем, медикаментов на передовую или некоторых боеприпасов;
  • ударные задачи — 20 кг полезной нагрузки можно использовать для подвески боеприпасов. Это четыре стандартных 82 мм минометных мины или несколько гранат для РПГ-7.

UJ-22 Airborne

Также БпЛА имеет фотоаппарат и оптико-электронную станцию. Управление, как сообщают в компании, осуществляется в нескольких режимах:

  • ручном;
  • полуавтоматическом;
  • автоматическом.

Связь между пунктом управления и дроном осуществляется по зашифрованному каналу. Как наземный пункт управления, может быть автомобиль с повышенным уровнем проходимости.

По данным компании-разработчика, UJ-22 Airborne имеет следующий состав:

  • БпЛА с переменной полезной нагрузкой;
  • наземная станция управления;
  • автоматическая трекинговая антенная система;
  • ящики для транспортировки и хранения высокого класса защиты;
  • комплект ЗИП.

Технические характеристики

UJ-22 Airborne

  • Радиус действия с передачей данных в режиме реального времени: 100 км.
  • Максимальный радиус действия (в автономном режиме): 800 км.
  • Максимальный взлетный вес: 85 кг.
  • Общая длина: 3 300 мм.
  • Размах крыльев: 4 600 мм.
  • Двигатель: бензиновый двухтактный.
  • Скорость БпЛА: крейсерская 120 км/ч; максимальная 160 км/ч; минимальная 90 км/ч.
  • Минимальная высота полета: 50 м.
  • Максимальная высота полета: 6 тыс. м.
  • Максимальная продолжительность полета: 7 ч.
  • Максимальная продолжительность работы НСУ: 24/7 ч.
  • Диапазон рабочих температур: -40°C до +50°C.
  • Вес полезной нагрузки: до 20 кг.
  • Среднее время развертывания в рабочее состояние: 10 мин.
  • Среднее время свертывания для транспортировки: 5 мин.
  • Среднее время подготовки БпЛА к повторному пуску: 3 мин.
  • UJ-22 Airborne может совершать взлет и посадку с площадок с разным типом покрытия.
  • Дрон способен работать при сложных и простых метеоусловиях.

Опубликованные характеристики UJ-22 Airborne в целом позволяют говорить, что дрону под силу выполнить полет не только в Москву, но и на значительно большие дальности.

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Фото: Ukrjet

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