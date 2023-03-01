Ударный БпЛА UJ-22 Airborne: технические характеристики и возможности
28 февраля 2023 года в российских СМИ начали распространяться новости о падении ударного дрона в Подмосковье в 10 м от газовой компрессорной станции Газпрома.
В остатках беспилотника россияне узнали якобы ударный БпЛА UJ-22 Airborne, который был впервые продемонстрирован компанией УкрДжет на выставке Оружие и безопасность в 2021 году. Действительно ли это был украинский беспилотник UJ-22 Airborne, пока неизвестно.
Факты ICTV узнавали, что известно об украинском ударном БпЛА UJ-22 Airborne, каковы его особенности и характеристики.
Беспилотник UJ-22 Airborne: что известно
UJ-22 Airborne — украинский многоцелевой, беспилотный, ударный авиационный комплекс. Эта кроха способна нести неуправляемые авиационные бомбы (82-мм мины) для поражения живой силы, бронетехники и наземных объектов врага.
Впервые БпЛА был представлен в июне 2021 года на международной выставке вооружений Оружие и безопасность-2021. Производит эти дроны украинская компания УкрДжет.
— UJ-22 Airborne является многоцелевым беспилотным авиационным комплексом, который способен выполнять полеты в любое время года, днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, в условиях активного использования противником средств радиоэлектронной борьбы, — отмечают в компании.
UJ-22 Airborne считается достаточно универсальным и может выполнять:
- поисково-спасательные миссии;
- разведывательные задачи в интересах армии, полиции, а также экстренных и специальных служб;
- разведку, поскольку может нести фотоаппарат и оптико-электронную станцию;
- перевозку благодаря весу полезной нагрузки в 20 кг, что удобно для отправки, скажем, медикаментов на передовую или некоторых боеприпасов;
- ударные задачи — 20 кг полезной нагрузки можно использовать для подвески боеприпасов. Это четыре стандартных 82 мм минометных мины или несколько гранат для РПГ-7.
Также БпЛА имеет фотоаппарат и оптико-электронную станцию. Управление, как сообщают в компании, осуществляется в нескольких режимах:
- ручном;
- полуавтоматическом;
- автоматическом.
Связь между пунктом управления и дроном осуществляется по зашифрованному каналу. Как наземный пункт управления, может быть автомобиль с повышенным уровнем проходимости.
По данным компании-разработчика, UJ-22 Airborne имеет следующий состав:
- БпЛА с переменной полезной нагрузкой;
- наземная станция управления;
- автоматическая трекинговая антенная система;
- ящики для транспортировки и хранения высокого класса защиты;
- комплект ЗИП.
Технические характеристики
- Радиус действия с передачей данных в режиме реального времени: 100 км.
- Максимальный радиус действия (в автономном режиме): 800 км.
- Максимальный взлетный вес: 85 кг.
- Общая длина: 3 300 мм.
- Размах крыльев: 4 600 мм.
- Двигатель: бензиновый двухтактный.
- Скорость БпЛА: крейсерская 120 км/ч; максимальная 160 км/ч; минимальная 90 км/ч.
- Минимальная высота полета: 50 м.
- Максимальная высота полета: 6 тыс. м.
- Максимальная продолжительность полета: 7 ч.
- Максимальная продолжительность работы НСУ: 24/7 ч.
- Диапазон рабочих температур: -40°C до +50°C.
- Вес полезной нагрузки: до 20 кг.
- Среднее время развертывания в рабочее состояние: 10 мин.
- Среднее время свертывания для транспортировки: 5 мин.
- Среднее время подготовки БпЛА к повторному пуску: 3 мин.
- UJ-22 Airborne может совершать взлет и посадку с площадок с разным типом покрытия.
- Дрон способен работать при сложных и простых метеоусловиях.
Опубликованные характеристики UJ-22 Airborne в целом позволяют говорить, что дрону под силу выполнить полет не только в Москву, но и на значительно большие дальности.
Фото: Ukrjet