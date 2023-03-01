Март, 01 в 12:59

28 февраля 2023 года в российских СМИ начали распространяться новости о падении ударного дрона в Подмосковье в 10 м от газовой компрессорной станции Газпрома.

В остатках беспилотника россияне узнали якобы ударный БпЛА UJ-22 Airborne, который был впервые продемонстрирован компанией УкрДжет на выставке Оружие и безопасность в 2021 году. Действительно ли это был украинский беспилотник UJ-22 Airborne, пока неизвестно.

Факты ICTV узнавали, что известно об украинском ударном БпЛА UJ-22 Airborne, каковы его особенности и характеристики.

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Беспилотник UJ-22 Airborne: что известно

UJ-22 Airborne — украинский многоцелевой, беспилотный, ударный авиационный комплекс. Эта кроха способна нести неуправляемые авиационные бомбы (82-мм мины) для поражения живой силы, бронетехники и наземных объектов врага.

Впервые БпЛА был представлен в июне 2021 года на международной выставке вооружений Оружие и безопасность-2021. Производит эти дроны украинская компания УкрДжет.

— UJ-22 Airborne является многоцелевым беспилотным авиационным комплексом, который способен выполнять полеты в любое время года, днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, в условиях активного использования противником средств радиоэлектронной борьбы, — отмечают в компании.

UJ-22 Airborne считается достаточно универсальным и может выполнять:

поисково-спасательные миссии ;

; разведывательные задачи в интересах армии, полиции, а также экстренных и специальных служб;

в интересах армии, полиции, а также экстренных и специальных служб; разведку , поскольку может нести фотоаппарат и оптико-электронную станцию;

, поскольку может нести фотоаппарат и оптико-электронную станцию; перевозку благодаря весу полезной нагрузки в 20 кг, что удобно для отправки, скажем, медикаментов на передовую или некоторых боеприпасов;

благодаря весу полезной нагрузки в 20 кг, что удобно для отправки, скажем, медикаментов на передовую или некоторых боеприпасов; ударные задачи — 20 кг полезной нагрузки можно использовать для подвески боеприпасов. Это четыре стандартных 82 мм минометных мины или несколько гранат для РПГ-7.

Также БпЛА имеет фотоаппарат и оптико-электронную станцию. Управление, как сообщают в компании, осуществляется в нескольких режимах:

ручном;

полуавтоматическом;

автоматическом.

Связь между пунктом управления и дроном осуществляется по зашифрованному каналу. Как наземный пункт управления, может быть автомобиль с повышенным уровнем проходимости.

По данным компании-разработчика, UJ-22 Airborne имеет следующий состав:

БпЛА с переменной полезной нагрузкой;

наземная станция управления;

автоматическая трекинговая антенная система;

ящики для транспортировки и хранения высокого класса защиты;

комплект ЗИП.

Технические характеристики

Радиус действия с передачей данных в режиме реального времени: 100 км.

Максимальный радиус действия (в автономном режиме): 800 км.

Максимальный взлетный вес: 85 кг.

Общая длина: 3 300 мм.

Размах крыльев: 4 600 мм.

Двигатель: бензиновый двухтактный.

Скорость БпЛА: крейсерская 120 км/ч ; максимальная 160 км/ч ; минимальная 90 км/ч .

; максимальная ; минимальная . Минимальная высота полета: 50 м.

Максимальная высота полета: 6 тыс. м.

Максимальная продолжительность полета: 7 ч.

Максимальная продолжительность работы НСУ: 24/7 ч.

Диапазон рабочих температур: -40°C до +50°C.

Вес полезной нагрузки: до 20 кг.

Среднее время развертывания в рабочее состояние: 10 мин.

Среднее время свертывания для транспортировки: 5 мин.

Среднее время подготовки БпЛА к повторному пуску: 3 мин.

UJ-22 Airborne может совершать взлет и посадку с площадок с разным типом покрытия.

Дрон способен работать при сложных и простых метеоусловиях.

Опубликованные характеристики UJ-22 Airborne в целом позволяют говорить, что дрону под силу выполнить полет не только в Москву, но и на значительно большие дальности.

Фото: Ukrjet