Март, 02 в 19:48

Более половины переселенцев, которые оказались в Киеве после начала полномасштабной войны, готовы остаться в столице в дальнейшем.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы Рейтинг, который проводился 16-27 февраля 2023 года.

— Среди переселенцев однозначно связывают свои планы с Киевом 28%, еще 27% — скорее связывают. Около трети ВПЛ не планируют свою будущую жизнь в столице, — сообщили социологи.

Что касается киевлян, то 85% опрошенных связывают свои планы на будущее с проживанием в столице, 11% — скорее связывают, около 3% — не имеют планов оставаться жить в Киеве.

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По данным социологов, около 90% опрошенных киевлян и ВПЛ считают Киев комфортным для проживания. Противоположное мнение имеют 9% киевлян и 6% переселенцев.

— 65% опрошенных киевлян заявили об отсутствии напряжения в отношениях между переселенцами и киевлянами, около 20% отметили, что оно существует. Среди переселенцев об отсутствии напряжения в отношениях с местными отметили почти 80%, около 20% — о его наличии, — говорится в результатах.

55% опрошенных киевлян положительно отнеслись бы к тому, если бы часть переселенцев остались жить и работать в городе, 35% — нейтрально, 8% — отрицательно.

Основная причина выбора Киева как города проживания среди переселенцев — наличие родственников и близких друзей (45%).

— Среди других — возможность найти работу (26%) и безопасность города в условиях войны (22%). 8-9% отметили, что им нравится Киев и здесь есть много возможностей, чтобы начать новую жизнь, 5% — что здесь есть свободные места для временного проживания. Для 4% было безразлично, куда выезжать, еще для 2% — это было решение организации, ответственной за переселение, — говорится в результатах опроса.