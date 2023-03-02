Березень, 02 в 19:48

Понад половина переселенців, які опинилися у Києві після початку повномасштабної війни, готові залишитися у столиці й надалі.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи Рейтинг, яке проводилось 16-27 лютого 2023 року.

– Серед переселенців однозначно пов’язують свої плани із Києвом 28%, ще 27% – скоріше пов’язують. Близько третини ВПО не планують своє майбутнє життя у столиці, – повідомили соціологи.

Щодо киян, то 85% опитаних пов’язують свої плани на майбутнє з проживанням у столиці, 11% – скоріше пов’язують, близько 3% – не мають планів залишатися жити у Києві.

Зараз дивляться

За даними соціологів, близько 90% опитаних киян та ВПО вважають Київ комфортним для проживання. Протилежну думку мають 9% киян і 6% переселенців.

– 65% опитаних киян заявили про відсутність напруження у відносинах між переселенцями і киянами, близько 20% зазначили, що воно існує. Серед переселенців про відсутність напруження у відносинах із місцевими зазначили майже 80%, близько 20% – про його наявність, – йдеться у результатах.

55% опитаних киян позитивно поставилися б до того, якби частина переселенців залишились жити та працювати у місті, 35% – нейтрально, 8% – негативно.

Основна причина вибору Києва як міста проживання серед переселенців – наявність родичів і близьких друзів (45%).

– Серед інших – можливість знайти роботу (26%) та безпека міста в умовах війни (22%). 8-9% зазначили, що їм подобається Київ і тут є багато можливостей, щоб розпочати нове життя, 5% – що тут є вільні місця для тимчасового проживання. Для 4% було байдуже, куди виїжджати, ще для 2% – це було рішення організації, відповідальної за переселення, – йдеться у результатах опитування.