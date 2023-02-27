60% украинских детей пережили во время войны разлуку с родными, обстрелы, голод и холод — опрос

Февраль, 27 в 13:35

Две трети украинских детей (60%) стали свидетелями или участниками тех или иных событий, связанных с войной, по результатам опроса матерей детей в возрасте от 3 до 17 лет, проведенного Социологической группой Рейтинг 27 января — 1 февраля.

Чаще всего детям приходилось пережить разлуку с родными и близкими (28%), переезд в другой регион страны (25%), обстрелы и бомбежки (24%), длительное пребывание в холодном помещении (17%).

Кроме того, 11% вынуждены были переехать за границу, 8% — жили в оккупации, 6% — стали свидетелями смерти родных или близких, 5% — потеряли жилье и еще столько же — знают, что такое голод и отсутствие воды.

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Социологическая группа Рейтинг 27 января — 1 февраля 2023 года провела опрос среди матерей украинских детей в возрасте от 3 до 17 лет по заказу проекта Действуй для детей Украины (Ukraine Children’s Action Project) во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также тех, где на момент опроса не было мобильной связи.

Методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки номеров в целом опрошено 2 тыс. респондентов.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

По состоянию на февраль 2023 года российские военные убили в Украине 461 ребенка и ранили 927.