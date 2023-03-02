Март, 02 в 18:30

Во многих школах Херсонской области оккупанты ввели так называемые кадетские классы.

Для учеников является обязательным ношение униформы и дополнительные занятия по “патриотическому” воспитанию.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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— Из-за дефицита учителей на работу принимают пророссийских местных жителей без педагогического образования. Преимущественно им более 50 лет. Для легализации, в соответствии с российским законодательством, их автоматически зачисляют на заочную форму обучения в профильные ВУЗы Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что противник усилил фильтрационные мероприятия на временно захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей.

— В населенные пункты Песчановка и Пойма Херсонской области прибыли представители ФСБ. Проводятся массовые обыски жилых помещений, проверка телефонов. Основное внимание оккупанты уделяют людям, чьи родственники выехали на неоккупированную часть Украины, — сообщили в Генштабе.

В течение суток украинская авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один склад боеприпасов противника.

Фото: ГУР