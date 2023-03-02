В школах Херсонщины оккупанты ввели “кадетские классы” с обязательным ношением униформы — Генштаб
Во многих школах Херсонской области оккупанты ввели так называемые кадетские классы.
Для учеников является обязательным ношение униформы и дополнительные занятия по “патриотическому” воспитанию.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
— Из-за дефицита учителей на работу принимают пророссийских местных жителей без педагогического образования. Преимущественно им более 50 лет. Для легализации, в соответствии с российским законодательством, их автоматически зачисляют на заочную форму обучения в профильные ВУЗы Российской Федерации, — говорится в сообщении.
Также отмечается, что противник усилил фильтрационные мероприятия на временно захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей.
— В населенные пункты Песчановка и Пойма Херсонской области прибыли представители ФСБ. Проводятся массовые обыски жилых помещений, проверка телефонов. Основное внимание оккупанты уделяют людям, чьи родственники выехали на неоккупированную часть Украины, — сообщили в Генштабе.
В течение суток украинская авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один склад боеприпасов противника.
Фото: ГУР