Березень, 02 в 18:30

У багатьох школах Херсонської області окупанти ввели так звані кадетські класи.

Для учнів є обов’язковим носіння уніформи та додаткові заняття з “патріотичного” виховання.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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– Через дефіцит вчителів на роботу приймають проросійських місцевих жителів без педагогічної освіти. Переважно їм понад 50 років. Для легалізації, у відповідності до російського законодавства, їх автоматично зараховують на заочну форму навчання до профільних ВУЗів Російської Федерації, – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що противник посилив фільтраційні заходи на тимчасово захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей.

– До населених пунктів Піщанівка та Пойма Херсонської області прибули представники ФСБ. Проводяться масові обшуки житлових приміщень, перевірка телефонів. Основну увагу окупанти приділяють людям, чиї родичі виїхали на неокуповану частину України, – повідомили у Генштабі.

Протягом доби українська авіація завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один склад боєприпасів противника.

Фото: ГУР