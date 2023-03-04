Оккупанты готовятся к псевдовыборам в Запорожской области — мэр Мелитополя

Март, 04 в 19:59

В Запорожской области оккупанты на временно захваченных территориях планируют провести псевдовыборы. Они могут организовать фейковое голосование в любое время.

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального информационного телемарафона Единые новости. По его словам, начали появляться новые коллаборанты.

— Оккупанты активно готовятся к фейковым выборам. Появляются новые гауляйтеры, которые будут отвечать за “выборы”, постановления “центральной избирательной комиссии”. И “административно-территориальное устройство” — это очередной этап подготовки, точнее видимости псевдовыборов, — отметил Федоров.

Городской глава Мелитополя считает, что российские приспешники могут провести ненастоящее голосование в любую минуту.

Сейчас смотрят

Недавно оккупанты Запорожской области перенесли “столицу” региона в Мелитополь, “поделив” захваченный регион на 16 административных единиц.