Оккупанты готовятся к псевдовыборам в Запорожской области — мэр Мелитополя
В Запорожской области оккупанты на временно захваченных территориях планируют провести псевдовыборы. Они могут организовать фейковое голосование в любое время.
Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального информационного телемарафона Единые новости. По его словам, начали появляться новые коллаборанты.
— Оккупанты активно готовятся к фейковым выборам. Появляются новые гауляйтеры, которые будут отвечать за “выборы”, постановления “центральной избирательной комиссии”. И “административно-территориальное устройство” — это очередной этап подготовки, точнее видимости псевдовыборов, — отметил Федоров.
Городской глава Мелитополя считает, что российские приспешники могут провести ненастоящее голосование в любую минуту.
Недавно оккупанты Запорожской области перенесли “столицу” региона в Мелитополь, “поделив” захваченный регион на 16 административных единиц.