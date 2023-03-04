Окупанти готуються до псевдовиборів у Запорізькій області – мер Мелітополя

Березень, 04 в 19:59

У Запорізькій області окупанти на тимчасово захоплених територіях планують провести псевдовибори. Вони можуть організувати фейкове голосування в будь-який час.

Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини. За його словами, почали з’являтися нові колаборанти.

– Окупанти активно готуються до фейкових виборів. З’являються нові гауляйтери, які будуть відповідати за “вибори”, постанови “центральної виборчої комісії”. І “адміністративно-територіальний устрій” – це черговий етап підготовки, точніше видимості псевдовиборів, – зазначив Федоров.

Міський глава Мелітополя вважає, що російські поплічники можуть провести несправжнє голосування в будь-яку хвилину.

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Нещодавно окупанти Запорізької області перенесли “столицю” регіону до Мелітополя, “поділивши” захоплений регіон на 16 адміністративних одиниць.