Город, сравненный с землей: обнародованы снимки Марьинки Донецкой области с неба

Март, 05 в 19:34

Министерство иностранных дел Украины обнародовало две фотографии разрушенного российскими оккупантами города Марьинка на востоке Донецкой области.

В МИД Украины отмечают — снимки показывают, что московские захватчики фактически сравняли город с землей. Кадры, снятые дроном для агентства новостей Associated Press, имеют похожие изображения.

Начальник полиции Марьинки Артем Щус заявил, что город полностью разрушен. Жителей города пришлось полностью эвакуировать, поскольку там нет возможности жить гражданскому населению.

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Он считает, что российские войска намеренно сравнивают руины, чтобы уничтожить все укрытия, независимо от того, это гражданское укрытие или военный объект.

Щус добавил, что оккупанты уничтожают все на своем пути, поскольку своей тактикой они не могут победить воинов Вооруженных сил Украины, поэтому прибегают к разрушению всего живого.