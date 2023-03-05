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Город, сравненный с землей: обнародованы снимки Марьинки Донецкой области с неба

Юля Захарченко, редактор ленты
Город, сравненный с землей: обнародованы снимки Марьинки Донецкой области с неба
Фото: Офис президента

Министерство иностранных дел Украины обнародовало две фотографии разрушенного российскими оккупантами города Марьинка на востоке Донецкой области.

В МИД Украины отмечают — снимки показывают, что московские захватчики фактически сравняли город с землей. Кадры, снятые дроном для агентства новостей Associated Press, имеют похожие изображения.

Фото: Офис президента

Начальник полиции Марьинки Артем Щус заявил, что город полностью разрушен. Жителей города пришлось полностью эвакуировать, поскольку там нет возможности жить гражданскому населению.

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Он считает, что российские войска намеренно сравнивают руины, чтобы уничтожить все укрытия, независимо от того, это гражданское укрытие или военный объект.

Щус добавил, что оккупанты уничтожают все на своем пути, поскольку своей тактикой они не могут победить воинов Вооруженных сил Украины, поэтому прибегают к разрушению всего живого.

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