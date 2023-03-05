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Факты / Україна

Под Марьинку и Авдеевку враг подтянул бригаду, которую ВСУ ранее разбили в Харьковской области

Валентина Чорна, редактор ленты
Под Марьинку и Авдеевку враг подтянул бригаду, которую ВСУ ранее разбили в Харьковской области
Фото: Генштаб ВСУ

На Донетчину оккупанты после восстановления подтянули 200-ю бригаду Тихоокеанского флота РФ. Ранее украинские защитники разбили ее вдребезги в Харьковской области.

Об этом сообщили в Объединенном пресс-центре Сил обороны Таврического направления.

Под Марьинкой и Авдеевкой враг пытается штурмовать пехотными группами.

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Под Авдеевкой ВСУ уничтожили три танка и пять боевых машин пехоты, шесть оккупантов взяты в плен.

Полномасштабная война в Украине длится уже 375-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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