Под Марьинку и Авдеевку враг подтянул бригаду, которую ВСУ ранее разбили в Харьковской области

Март, 05 в 18:43

На Донетчину оккупанты после восстановления подтянули 200-ю бригаду Тихоокеанского флота РФ. Ранее украинские защитники разбили ее вдребезги в Харьковской области.

Об этом сообщили в Объединенном пресс-центре Сил обороны Таврического направления.

Под Марьинкой и Авдеевкой враг пытается штурмовать пехотными группами.

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Украинские воины дают россиянам достойный отпор, нанося ощутимые потери в технике и личном составе.

Под Авдеевкой ВСУ уничтожили три танка и пять боевых машин пехоты, шесть оккупантов взяты в плен.

Полномасштабная война в Украине длится уже 375-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.