Місто, зрівняне з землею: оприлюднено знімки Мар’їнки Донецької області з неба

Березень, 05 в 19:34

Міністерство закордонних справ України оприлюднило дві фотографії зруйнованого російськими окупантами міста Мар’їнка на сході Донецької області.

У МЗС України наголошують – знімки показують, що московські загарбники фактично зрівняли місто з землею. Кадри, зняті дроном для агенції новин Associated Press, мають схожі зображення.

Начальник поліції Мар’їнки Артем Щус заявив, що місто повністю зруйноване. Жителів міста довелося повністю евакуювати, оскільки там немає можливості жити цивільному населенню.

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Він вважає, що російські війська навмисно зрівнюють руїни, щоб знищити все укриття, незалежно від того, чи це цивільне укриття, чи військовий об’єкт.

Щус додав, що окупанти знищують все на своєму шляху, оскільки своєю тактикою вони не можуть перемогти воїнів Збройних сил України, тому вдаються до руйнування всього живого.