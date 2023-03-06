Родные два дня молились под подъездом: в Запорожье РФ убила ракетой 8-месячную Эмилию и родителей

Март, 06 в 1:04

В Запорожье в результате ракетного удара по многоэтажному жилому дому 2 марта погибло 13 человек, среди которых была восьмимесячная девочка Эмилия и ее родители.

Об этом сообщила крестная мать младенца Анна на своей странице в Instagram. По ее словам, ее кумовья и маленький ребенок погибли на месте трагедии. После двух дней их тела достали из-под завалов дома.

— Боль, безжалостно вырвали сердце, разбили и покалечили душу… За что? Я ждала два дня возле подъезда, молилась и верила, что вас найдут живыми. Почему так? Вечная память и рана на всю жизнь… Легких облаков тебе, моя маленькая и навсегда для меня улыбающаяся девочка. Прости, что не уберегли, — отметила Анна.

По данным пользователей соцсетей, родители супругов постоянно дежурили возле разрушенного ракетой дома, надеясь, что близкие остались живы после российской атаки. Однако чуда не произошло.

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ОО Хортицкая стража сообщила, что родителей девочки Эмилии звали Илья и Камила Фурники. Они родом из села Вербовое Пологовского района (Запорожская область), которое сейчас находится в российской оккупации.

По неофициальным данным, семья долгое время жила на Западе Украины после полномасштабного вторжения РФ, а несколько дней назад они решили вернуться в Запорожье.