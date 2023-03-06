Рідні два дні молилися під під’їздом: у Запоріжжі РФ вбила ракетою 8-місячну Емілію та батьків

Березень, 06 в 1:04

У Запоріжжі внаслідок ракетного удару по багатоповерховому житловому будинку 2 березня загинуло 13 людей, серед яких була восьмимісячна дівчина Емілія та її батьки.

Про це повідомила хрещена мати немовляти Анна на своїй сторінці в Instagram. За її словами, її куми та маленька дитина загинули на місці трагедії. Після двох днів їхні тіла дістали з-під завалів будинку.

– Біль, безжалісно вирвали серце, розбили та покалічили душу.. За що? Я чекала два дні біля під’їзду, молилася та вірила, що вас знайдуть живими. Чому так? Вічна пам’ять та рана на все життя… Легких хмаринок тобі, моя маленька та назавжди для мене усміхнена дівчинка. Вибач, що не зберегли, – зазначила Анна.

За даними користувачів соцмереж, батьки подружжя постійно чергували біля зруйнованого ракетою будинку, сподіваючись, що близькі залишилися живими після російської атаки. Проте дива не сталося.

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ГО Хортицька варта повідомила, що батьків дівчинки Емілії звали Ілля та Каміла Фурники. Вони родом з села Вербове Пологівського району (Запорізька область), яке нині перебуває в російській окупації.

За неофіційними даними, родина тривалий час жила на Заході України після повномасштабного вторгнення РФ, а декілька днів тому вони вирішили повернутися у Запоріжжя.