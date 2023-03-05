Ракетный удар по пятиэтажке в Запорожье: 13 погибших, завтра в городе День траура
В Запорожье завершили поисково-спасательные работы в доме, куда 2 марта 2023 года попала российская ракета.
В результате вражеской атаки погибли 13 мирных жителей, в том числе и маленький ребенок. Еще пять человек сейчас считаются пропавшими без вести.
Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
— Это большое горе для всего Запорожья. Поэтому завтрашний день объявляется в нашем городе Днем траура. Давайте вместе почтим светлую память каждого, чья жизнь навсегда оборвалась той трагической мартовской ночью, — написал он.
Также Куртев сообщил, что завтра, 6 марта, на 11:00 в горсовете назначена встреча с жителями пострадавшего дома Независимой Украины, 67.
Напомним, что россияне нанесли удар ракетой C-300 по пятиэтажке в Запорожье 2 марта около 01:30.
Фото: Анатолий Куртев