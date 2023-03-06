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Факти / Україна / Суспільство

Забезпечення зброєю і допомога військовим: секретар РНБО про головні теми засідання Ставки

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Олексій Данілов
Фото: УНІАН

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача 6 березня. Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, які найголовніші теми обговорили на зустрічі.

– Ми проговорювали ситуацію на фронті. Сьогодні дуже гаряче в Бахмуті, тому він був однією з ключових тем для проговорення, що робити, в який спосіб ухвалювати ті чи інші рішення.

Були відповідні доповіді наших генералів, генерала Залужного, Сирського, інших генералів. Було ухвалено рішення, підтримане всіма членами Ставки, продовжити оборонну операцію, – розповів секретар РНБО в ефірі телемарафону Єдині новини.

За словами Данілова, на засіданні Ставки обговорили забезпечення зброєю, допомогу нашим військовим там, де це необхідно.

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