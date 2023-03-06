Бои за Бахмут достигли наивысшего уровня напряжения, ВСУ защищают позиции – Сырский
За город Бахмут (Донецкая область) продолжаются чрезвычайно ожесточенные бои. Украинские военные пытаются не дать врагу окружить населенный пункт.
Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский. В воскресенье, 5 марта, он снова посетил военные подразделения, которые защищают Бахмут.
По словам Сырского, бои за город достигли “наивысшего уровня напряжения”. РФ перебросила туда новых наемников ЧВК Вагнера.
– Враг бросил в бой дополнительные силы Вагнера. Наши воины мужественно защищают позиции на севере Бахмута, стараясь не допустить окружения города, — подчеркнул генерал.
Сырский напомнил, что сопротивление Вооруженных сил Украины на плацдарме в районе Бахмута длится несколько месяцев. За это время враг предпринимал безуспешные попытки захватить город.
В то же время ВСУ нанесли войскам РФ значительные потери, уменьшив их наступательный потенциал.
– Попытки врага захватить город разбивались о стойкость наших воинов. Наши защитники нанесли значительные потери врагу, уничтожили большое количество техники, заставили бросать в бой лучшие штурмовые подразделения Вагнера и уменьшили наступательный потенциал противника, — отметил Сырский.
Тем временем Сухопутные войска ВСУ обнародовали видео боев за Бахмут.
На записи воины 93 отдельной механизированной бригады Холодный Яр выезжают вплотную к врагу, чтобы расстрелять его укрытие, украинская артиллерия бьет по скоплению оккупантов, а пехота во время контактных боев борется за каждый метр города.
– Украинские военные не ушли из Бахмута. Город держится, – говорится в подписи к видео.
Как известно, 6 марта президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Участники встречи подробно рассмотрели ситуацию в Бахмуте. И главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, а также Александр Сырский поддержали продолжение оборонной операции в городе и дальнейшее усиление украинских позиций.
Источник: Military Media Center