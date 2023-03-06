Март, 06 в 16:59

За город Бахмут (Донецкая область) продолжаются чрезвычайно ожесточенные бои. Украинские военные пытаются не дать врагу окружить населенный пункт.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский. В воскресенье, 5 марта, он снова посетил военные подразделения, которые защищают Бахмут.

По словам Сырского, бои за город достигли “наивысшего уровня напряжения”. РФ перебросила туда новых наемников ЧВК Вагнера.

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– Враг бросил в бой дополнительные силы Вагнера. Наши воины мужественно защищают позиции на севере Бахмута, стараясь не допустить окружения города, — подчеркнул генерал.

Сырский напомнил, что сопротивление Вооруженных сил Украины на плацдарме в районе Бахмута длится несколько месяцев. За это время враг предпринимал безуспешные попытки захватить город.

В то же время ВСУ нанесли войскам РФ значительные потери, уменьшив их наступательный потенциал.

– Попытки врага захватить город разбивались о стойкость наших воинов. Наши защитники нанесли значительные потери врагу, уничтожили большое количество техники, заставили бросать в бой лучшие штурмовые подразделения Вагнера и уменьшили наступательный потенциал противника, — отметил Сырский.

Тем временем Сухопутные войска ВСУ обнародовали видео боев за Бахмут.

На записи воины 93 отдельной механизированной бригады Холодный Яр выезжают вплотную к врагу, чтобы расстрелять его укрытие, украинская артиллерия бьет по скоплению оккупантов, а пехота во время контактных боев борется за каждый метр города.

– Украинские военные не ушли из Бахмута. Город держится, – говорится в подписи к видео.

Как известно, 6 марта президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Участники встречи подробно рассмотрели ситуацию в Бахмуте. И главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, а также Александр Сырский поддержали продолжение оборонной операции в городе и дальнейшее усиление украинских позиций.

Источник: Military Media Center

Фото: Сухопутные войска ВС Украины