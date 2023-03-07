Как посмотреть размер пенсии онлайн — пошаговая инструкция
Пенсионный фонд Украины на своем портале Электронных услуг позволяет пользователям проверить свой страховой стаж, размер пенсии, ее вид, дату начисления и тому подобное.
Благодаря этому можно быстро узнать, какой размер пенсии будет вам выплачиваться.
Как проверить размер пенсии онлайн — узнавали Факты ICTV.
Как узнать размер пенсионных выплат
Если вы достигли пенсионного возраста, однако не знаете размер и дату начисления пенсии, проверить это можно онлайн через Портал электронных услуг.
- Перейдите на Портал услуг от ПФУ.
- Авторизуйтесь — сделать это можно с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), логина и пароля или через GOV.ID.
3. Когда вы попадете в свой личный кабинет, в меню слева найдите и выберите пункт Моя пенсия.
4. В этом разделе вы найдете информацию о виде пенсии и ее размере, срок (на который назначена пенсия), дату следующей выплаты, сумму и месяц последней выплаты, составляющие пенсионных выплат и реквизиты.
Кстати, получить КЭП можно в отделениях Приватбанка, Укрсиббанка, Национального банка Украины или на портале Дія.
Чтобы пройти авторизацию с помощью логина и пароля, вам нужно посетить территориальный орган ПФУ и предоставить паспорт и идентификационный код.
Размер будущей пенсии
Если вы еще не достигли пенсионного возраста, на Портале услуг любой может узнать размер своей будущей пенсии. Сделать это можно с помощью пенсионного калькулятора:
- авторизуйтесь на Портале электронных услуг;
- на главной странице найдите и выберите раздел Пенсионный калькулятор;
- определите алгоритм расчета пенсии — по введенным данным или с учетом того страхового стажа, который вы получите, когда достигнете пенсионного возраста;
- при необходимости добавьте периоды работы с более точным введением заработной платы — это поможет получить более четкие расчеты;
- нажмите Сохранить и рассчитать.