Для выхода на пенсию по выслуге лет учителям необходимо достичь 55-летия и иметь не менее 30 лет педагогического стажа в соответствии с законом Украины О пенсионном обеспечении.

Какой размер пенсии за выслугу лет для учителей в 2026 году — читайте в материале Фактов ICTV.

Пенсия за выслугу лет учителям в 2026 году: как рассчитывается страховой стаж педагога

В ПФУ рассказали, что украинские педагоги, учителя, преподаватели и воспитатели имеют право выйти на пенсию не только по возрасту, но и по выслуге лет.

Пенсионное обеспечение работников образования регулируется двумя законами. Закон О пенсионном обеспечении определяет право на пенсию за выслугу лет, а закон Об общеобязательном государственном пенсионном страховании устанавливает порядок исчисления ее размера.

К педагогическому стажу засчитывается не только работа учителем, но и деятельность на других должностях в учебных заведениях, которые дают право на такую пенсию. Перечень этих учреждений и должностей утвержден постановлением Кабмина №909 от 4 ноября 1993 года. Речь идет, в частности, о работниках школ, детских садов, интернатов, внешкольных учреждений, профессионально-технических заведений и других образовательных организаций.

Сумма пенсии определяется индивидуально, в зависимости от страхового стажа и заработка, с которого уплачивались взносы. Выплату назначают со дня обращения, но при условии увольнения с должности, дающей право на пенсию за выслугу лет.

Такая пенсия предоставляется только после увольнения. Если человек снова устраивается на аналогичную должность, выплаты временно приостанавливают и возобновляют только после окончательного прекращения работы на этой должности, — напомнили в ПФУ.

Также следует учесть, что при оформлении пенсии за выслугу лет единовременная денежная помощь в размере десяти пенсий не начисляется. Эта выплата предусмотрена только при назначении пенсии по возрасту и осуществляется вместе с первой пенсионной выплатой.

Как определяется стаж педагогической работы и надбавка за выслугу лет

Для подтверждения педагогического стажа основным документом является трудовая книжка (при наличии) или информация из реестра застрахованных лиц Государственного реестра соцстрахования. Также могут учитываться другие официальные документы — приказы, сведения о зарплате, выписки и т. п., подтверждающие опыт работы, согласно действующему законодательству.

Стаж считается по всем должностям, указанным в Перечне должностей педагогических и научно-педагогических работников (Постановление КМУ №963).

Надбавка назначается приказом или другим распорядительным документом руководителя учреждения.

Кроме педагогической деятельности, в стаж включаются и другие периоды, предусмотренные законодательством, в частности:

военная служба, в соответствии с законом Украины

служба в СБУ, в соответствии с законом Украины

работа в производстве и сфере услуг — для преподавателей ПТУЗ (профессионально-технического учебного заведения), старших мастеров и мастеров производственного обучения, если квалификация превышает требования к выпускникам.

Согласно Порядку №78, также засчитывается:

обучение в аспирантуре, адъюнктуре и докторантуре (очная форма) — в научный стаж;

работа за рубежом (по международным договорам или в период действия военного положения), кроме стран-агрессоров или тех, в отношении которых применены санкции.

Вместе с тем служба в органах ГСЧС не учитывается при исчислении педагогического или научно-педагогического стажа для получения надбавки.

Пенсия за выслугу лет начисляется только после того, как лицо увольняется с должности, дающей право на такую пенсию. В случае возвращения на аналогичную должность выплата пенсии временно приостанавливается до окончательного увольнения.

Что изменилось в 2026 году

Правительство изменило порядок начисления надбавок за выслугу лет для педагогических и научно-педагогических работников. С 1 января 2026 года в стаж, который учитывается для этой надбавки, разрешили включать преподавательскую работу за рубежом, но при определенных условиях.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук. Соответствующие изменения внесены постановлением правительства от 3 декабря 2025 года №1562 в действующий Порядок выплаты надбавок.

Теперь гражданам Украины могут засчитывать в педагогический стаж месяцы работы за рубежом, если они преподавали не менее 180 часов в год в зарубежных учебных заведениях, которые официально учитываются в рамках процедуры признания результатов обучения, полученных за пределами Украины. Основанием является договор или контракт и другие документы, подтверждающие факт работы.

Такие периоды учитываются только за время преподавательской деятельности за пределами Украины (за исключением государства-агрессора и стран, в отношении которых введены секторальные санкции) и только на период действия военного положения и в течение года после его завершения или отмены.

Какая пенсия за выслугу лет учителям в 2026 году: от чего зависит уровень надбавки

Расчет стажа осуществляется работодателем. Уровень надбавки зависит от количества лет специального стажа в области образования:

до 3 лет — надбавка не предоставляется;

3-10 лет — +10%;

10-20 лет — +20%;

более 20 лет — +30%.

Повышение надбавки за выслугу лет осуществляется:

с месяца, следующего за тем, когда возникло право, если все документы есть у работодателя;

с даты, когда работник подал документы самостоятельно.

Надбавка за выслугу лет выплачивается как по основному месту работы, так и по совместительству.

Если работник совмещает преподавательскую деятельность с административной работой, надбавка начисляется как на должностной оклад, так и на учебную нагрузку.

Какую пенсию за выслугу лет получают учителя в 2026 году

В 2026 году пенсия за выслугу лет для педагогов имеет свои ограничения согласно действующему законодательству.

Суммарный размер выплат (с учетом всех надбавок, повышений, доплат, индексаций, помощи и пенсии за особые заслуги перед государством) не может превышать десяти прожиточных минимумов, установленных для нетрудоспособных лиц. В денежном эквиваленте это составляет не более 25 950 грн.

