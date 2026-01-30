Пенсійний фонд України на своєму Порталі електронних послуг дозволяє користувачам перевірити свій страховий стаж, розмір пенсії, її вид, дату нарахування тощо. Завдяки цьому можна швидко дізнатися, який розмір пенсії буде вам виплачуватися.

Як перевірити розмір пенсії онлайн, дізнавалися Факти ICTV.

Як дізнатися розмір пенсійних виплат

Якщо ви вже досягли пенсійного віку, проте не знаєте розмір та дату нарахування пенсії, перевірити це можна онлайн через Портал електронних послуг.

  1. Перейдіть на Портал послуг від ПФУ.
  2. Авторизуйтесь – зробити це можна за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), логіна та паролю або через GOV.ID.

Як дізнатися розмір своєї пенсії – інструкція по використанню пенсійного калькулятора Фото 1

  • 3. Коли ви потрапите у свій особистий кабінет, в меню ліворуч знайдіть та оберіть пункт Моя пенсія.
  • 4. У цьому розділі ви знайдете інформацію про вид пенсії та її розмір, строк (на який призначено пенсію), дату наступної виплати, суму та місяць останньої виплати, складові пенсійних виплат та реквізити.

До речі, отримати КЕП можна у відділеннях Приватбанку, Укрсиббанку, Національного банку України або на порталі Дія.

Розмір майбутньої пенсії

Якщо ж ви ще не досягли пенсійного віку, на Порталі послуг будь-хто може дізнатися розмір своєї майбутньої пенсії. Зробити це можна за допомогою пенсійного калькулятора:

  •  авторизуйтесь на Порталі електронних послуг;
  • на головній сторінці знайдіть та оберіть розділ Пенсійний калькулятор;

Як дізнатися розмір своєї пенсії – інструкція по використанню пенсійного калькулятора Фото 2

  • визначте алгоритм розрахунку пенсії — за введеними даними чи з урахуванням того страхового стажу, який ви отримаєте, коли досягнете пенсійного віку;

Як дізнатися розмір своєї пенсії – інструкція по використанню пенсійного калькулятора Фото 3

  • при необхідності додайте періоди роботи з більш точним введенням заробітної плати – це допоможе отримати більш чіткі розрахунки;

Як дізнатися розмір своєї пенсії – інструкція по використанню пенсійного калькулятора Фото 4

  • натисніть Зберегти та розрахувати.
