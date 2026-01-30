Пенсійний фонд України на своєму Порталі електронних послуг дозволяє користувачам перевірити свій страховий стаж, розмір пенсії, її вид, дату нарахування тощо. Завдяки цьому можна швидко дізнатися, який розмір пенсії буде вам виплачуватися.

Як перевірити розмір пенсії онлайн, дізнавалися Факти ICTV.

Як дізнатися розмір пенсійних виплат

Якщо ви вже досягли пенсійного віку, проте не знаєте розмір та дату нарахування пенсії, перевірити це можна онлайн через Портал електронних послуг.

Зараз дивляться

Перейдіть на Портал послуг Авторизуйтесь – зробити це можна за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), логіна та паролю або через GOV.ID

3. Коли ви потрапите у свій особистий кабінет, в меню ліворуч знайдіть та оберіть пункт Моя пенсія .

. 4. У цьому розділі ви знайдете інформацію про вид пенсії та її розмір, строк (на який призначено пенсію), дату наступної виплати, суму та місяць останньої виплати, складові пенсійних виплат та реквізити.

До речі, отримати КЕП можна у відділеннях Приватбанку, Укрсиббанку, Національного банку України або на порталі Дія.

Розмір майбутньої пенсії

Якщо ж ви ще не досягли пенсійного віку, на Порталі послуг будь-хто може дізнатися розмір своєї майбутньої пенсії. Зробити це можна за допомогою пенсійного калькулятора:

авторизуйтесь на Порталі електронних послуг;

на головній сторінці знайдіть та оберіть розділ Пенсійний калькулятор;

визначте алгоритм розрахунку пенсії — за введеними даними чи з урахуванням того страхового стажу, який ви отримаєте, коли досягнете пенсійного віку;

при необхідності додайте періоди роботи з більш точним введенням заробітної плати – це допоможе отримати більш чіткі розрахунки;

натисніть Зберегти та розрахувати.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.