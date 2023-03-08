ЗСУ продовжують стримувати ворога, обороняючи Бахмут. Якщо українська армія відступить, російським окупантам відкриється дорога для захоплення інших ключових населених пунктів на Донецькому напрямку.

Про це в інтерв’ю CNN розповів президент України Володимир Зеленський.

– Ми розуміємо, що Бахмут – це місто, яке перебуває в облозі. Ми розуміємо, що після Бахмута вони можуть піти далі. Вони можуть піти на Краматорськ, на Слов’янськ, для росіян буде відкрита дорога до інших міст України на Донецькому напрямку, – сказав він.

Зеленський зазначив, що наразі Росії потрібна хоч якась маленька перемога, щоби мобілізувати своє суспільство.

– Ми розуміємо, чого Росія хоче досягти там. Росії потрібна хоч якась перемога, маленька перемога. Навіть зруйнувавши все в Бахмуті, просто вбивши там кожного мирного жителя. Якщо Росія зможе встановити свій маленький прапорець у Бахмуті, це допоможе мобілізувати їхнє суспільство для того, щоб створити цю ідею, що вони є такою потужною армією, – зауважив президент України.

Зеленський зазначив, тижневий штурм вагнерівців останніми днями набрав обертів і змусив тисячі людей залишити місто. Але ЗСУ також наполегливо обороняють цю територію, зупиняючи просування Росії.

Джерело : CNN

