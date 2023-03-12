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Факты / Україна / Общество

На Херсонщине отменяют “сухой закон” — когда и сколько будет действовать решение

Юля Захарченко, редактор ленты
алкоголь,
Фото: Depositphotos

В Херсонской области Совет обороны принял решение на один месяц отменить так называемый сухой закон, чтобы помочь восстановлению экономики освобожденной территории региона.

Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация со ссылкой на видеообращение главы ОВА Александра Прокудина.

По его словам, с 15 марта разрешается торговля алкогольными напитками на объектах оптовой, розничной торговли и ресторанного хозяйства в период с 10:00 до 15:00 часов.

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Однако продажа алкоголя украинским военным и работникам правоохранительных органов все еще остается под запретом.

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