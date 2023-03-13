Внесли корективи у плани постачання РФ: партизани підірвали залізничну колію на Херсонщині

Березень, 12 в 23:28

У Херсонській області українські партизани внесли корективи у плани постачання озброєння окупантів, підірвавши залізничну колію.

Про це повідомляє Центр національного спротиву. За даними ЦНС, між населеними пунктами Абрикосівка та Раденськ учасники партизанського руху Атеш підірвали залізничне полотно.

Водночас Центр національного спротиву подякував мешканцям на тимчасово окупованих територіях України за інформування про пересування та розміщення особового складу росіян.

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