Март, 13 в 10:30

Украинцы имеют возможность получить денежную помощь от Международной организации по миграции (МОМ) благодаря Меморандуму о взаимопонимании между Минсоцполитики Украины и МОМ.

Что предусматривает эта помощь и как ее получить — читайте в материале Фактов ICTV.

Кто может получить

Приоритетной категорией украинцев для получения помощи от МОМ определены лица с инвалидностью, в том числе из числа ВПЛ.

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Однако помощь могут получить и:

одинокая мать / отец, получающие пособие на детей;

получатели пособия по беременности и родам;

лица с инвалидностью;

семьи с двумя и более детьми;

пенсионеры в возрасте 65+.

Помощь от Международной организации по миграции охватывает всю территорию Украины, а также ВПЛ с определенных регионов.

Что предполагает помощь

Лица или семьи, которым будет оказана помощь от МОМ будут получать по 2200 грн на каждого члена семьи ежемесячно, в течение трех месяцев.

Международная организация по миграции выделила около 0,7 млрд грн для помощи украинцам, то есть выплаты смогут получить около 100 тыс. людей.

Как получить помощь от МОМ

Сейчас проект реализуется в большинстве регионах Украины. Внимательно следите за официальными сообщениями от мэров ваших городов и общин, ведь они могут сообщать о регистрации на участие в проекте помощи от МОМ.

В общем, для получения помощи вы должны зарегистрироваться как внутренне перемещенное лицо в органах социальной защиты населения территориальной общины или ЦПАУ.

После проверки данных и подтверждения категории для программы, заявка отправляется в офис МОМ. Далее организация будет решать оказывать ли вам финансовую помощь.

Также получить выплаты от МОМ можно через социальную платформу єДопомога.

Для этого необходимо отправить соответствующую заявку. После верификации и подтверждения данных ваше заявление отправят в МОМ (если ваша социальная категория населения позволяет).

Стоит отметить, что первый этап приема заявок через платформу єДопомога закончился. Однако украинцы, подпадающие под категорию получателей помощи, еще могут получить деньги.

Стоит еще раз отметить, что МОМ в первую очередь оказывает помощь приоритетным категориям лиц. То есть, если организация сочла вас не приоритетной категорию, помощь может не поступить!

В случае успешного прохождения в программу, средства будут переведены через Укрпочту в течение двух недель после заполнения данных.

За дополнительными деталями программы можно обратиться на горячую линию – 0 800 215 015 или отправить письмо на емейл украинского филиала организации kievtransparent@iom.int.