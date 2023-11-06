Допомога від Міжнародної організації з міграції: як отримати 2 200 грн

Українці мають змогу отримати грошову допомогу від Міжнародної організації з міграції (МОМ) завдяки Меморандуму про взаєморозуміння між Мінсоцполітики України та МОМ.

Що передбачає ця допомога та як її отримати 2023 – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Хто може отримати

Пріоритетною категорією українців для отримання допомоги від МОМ визначено осіб з інвалідністю, зокрема з-поміж ВПО.

Зараз дивляться

Проте допомогу можуть отримати й:

одинока мати/батько, які отримують допомогу на дітей;

отримувачі допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами;

особи з інвалідністю;

сім’ї з двома і більше дітьми;

пенсіонери віком 65+.

Також МОМ виплачує допомогу жителям звільнених територій. Наприкінці березня 2023 року в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомили, що за фінансової підтримки МОМ вже виплачено по 2 200 грн допомоги на місяць більш ніж 39 тис. осіб, які проживають на звільнених територіях Харківщини, Херсонщини й Донеччини. Кожна людина отримує такі виплати протягом трьох місяців.

Що передбачає допомога: основні зміни 2023

На сайті МОМ зазначено, що з 1 жовтня, партнери з надання багатоцільової грошової допомоги запровадять в Україні нову суму виплат у розмірі 3600 грн на місяць на основі нового гуманітарного мінімального споживчого кошика (МСК). Різні організації матимуть різні терміни для впровадження нової суми допомоги.

Всі зареєстровані матимуть право на отримання допомоги після 1 жовтня 2023 року, отримають збільшену суму.

Для бенефіціарів, зареєстрованих до цієї дати, які все ще можуть отримувати виплати протягом жовтня, сума переказу відповідатиме чинному розміру 2220 грн на члена сім’ї.

Як отримати допомогу від МОМ

Щоб отримати багатоцільову грошову допомогу, потрібно особисто зареєструватися в пункті реєстрації МОМ. Зараз триває реєстрація для отримання грошової допомоги в Харківській області.

Якщо ви не перебуваєте у поточній області, ви можете ознайомитися з іншими з організаціями, які здійснюють реєстрацію у вашому регіоні.

Для отримання додаткової інформації, зверніться на гарячу лінію (0 800 215 015).

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.