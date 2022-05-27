Внутренне перемещенное лицо – это гражданин Украины, иностранец или человек без гражданства, законно пребывающий на территории страны и имеющий право на постоянное проживание, но вынужденный покинуть место жительства в силу следующих причин:

Вооруженный конфликт.

Временная оккупация.

Проявление насилия.

Нарушение прав человека.

Природные или техногенные чрезвычайные ситуации.

На получение справки имеют право лица, которые после введения Указом президента Украины от 24 февраля 2022 г. № 64 О введении военного положения в Украине военного положения переместились с территории административно-территориальной единицы, на которой проводятся боевые действия и которая определена в перечне, утвержденном распоряжением Кабинета министров Украины от 6 марта 2022 г. № 204 Об утверждении перечня административно-территориальных единиц, на территории которых оказывается помощь застрахованным лицам в рамках программы єПідримка, а именно: