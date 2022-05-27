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Факты / Украина / Общество
София Телишевская |
Как получить справку переселенца (статус ВПЛ)

Как получить справку переселенца (статус ВПЛ)

Внутренне перемещенные лица — это люди, которые покинули свои дома на оккупированных территориях, но не пересекли международную границу, оставшись проживать в пределах Украины. Факты ICTV подробно рассказывают, кто и как может получить справку переселенца.

У кого есть право получить статус ВПЛ?

Внутренне перемещенное лицо – это гражданин Украины, иностранец или человек без гражданства, законно пребывающий на территории страны и имеющий право на постоянное проживание, но вынужденный покинуть место жительства в силу следующих причин:

  • Вооруженный конфликт.
  • Временная оккупация.
  • Проявление насилия.
  • Нарушение прав человека.
  • Природные или техногенные чрезвычайные ситуации.

На получение справки имеют право лица, которые после введения Указом президента Украины от 24 февраля 2022 г. № 64 О введении военного положения в Украине военного положения переместились с территории административно-территориальной единицы, на которой проводятся боевые действия и которая определена в перечне, утвержденном распоряжением Кабинета министров Украины от 6 марта 2022 г. № 204 Об утверждении перечня административно-территориальных единиц, на территории которых оказывается помощь застрахованным лицам в рамках программы єПідримка, а именно:

  • Волынская область;
  • Донецкая область;
  • Житомирская область;
  • Запорожская область;
  • Киевская область;
  • г. Киев;
  • Луганская область;
  • Николаевская область;
  • Одесская область;
  • Сумская область;
  • Харьковская область;
  • Херсонская область;
  • Черниговская область.

Как получить справку?

Заявление подается внутренне перемещенным лицом (в том числе несовершеннолетними детьми – возраст 14-18 лет) лично, а малолетними детьми (до 14 лет), недееспособными лицами или лицами, дееспособность которых ограничена, — через законного представителя.

Где писать заявление для получения справки?

Для получения справки ВПЛ нужно заполнить заявление, которое формируется на Едином государственном веб-портале электронных услуг. Также такое заявление можно оформить с помощью мобильного приложения Дія.

Заявление о предоставлении помощи на проживание ВПЛ может быть подано в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения районных, районных в г. Киеве госадминистраций, исполнительных органов городских, районных в городах (в случае образования) советов, уполномоченного лица исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета или центра предоставления административных услуг.

Как получить статус ВПЛ?

Чтобы получить справку, нужно доказать, что вы жили в населенном пункте, где начались боевые действия.

Справка действительна без отметки миграционной службы. Справка бессрочная. Если после перемещения меняется место регистрации проживания — статус ВПЛ сохраняется.

Поскольку для получения справки ВПЛ отметка о регистрации в паспорте уже не нужна, достаточно подтвердить проживание на территории, с которой вы перемещаетесь.

Какие документы могут доказать ваше место жительства?

  • Военный билет со сведениями о прохождении военной службы;
  • трудовая книжка с записями об осуществлении трудовой деятельности;
  • документ, подтверждающий право собственности на движимое или недвижимое имущество;
  • свидетельство о базовом общем среднем образовании;
  • аттестат о полном среднем образовании; документы о профессионально-техническом образовании;
  • документ о высшем образовании (научная степень);
  • справка с места обучения;
  • решение исполнительного органа городского или районного в городе совета об устройстве ребенка в детское учреждение, в приемную семью, детский дом семейного типа, установление опеки или попечительства;
  • медицинские документы;
  • фотографии;
  • видеозаписи и т.д.

В каком случае не выдают справку?

  • Нет основания для внутреннего перемещения.
  • Если предоставленные сведения — фальшивые.
  • Заявитель потерял документы, удостоверяющие его личность.

Внимание! Причиной отказа может стать потеря документа, а не недостатки в нем, то есть, если в паспорт не успели вклеить фото в 25 или 45 лет, то это не причина вам отказывать.

  • Если у заявителя нет отметки о регистрации места жительства на территории, с которой он перемещается, и отсутствуют доказательства.
  • Когда доказательства не подтверждают факт проживания.

Решение об отказе в выдаче справки — только письменное. Руководитель уполномоченного органа подписывает его, указывая причины отказа и порядок обжалования этого решения.

Основания для повторного получения справки.

  • Появилась новая причина перемещения.
  • Устранены основания для отказа.
  • Отказ в выдаче справки обжалован в суде.
  • Справка потеряна или испорчена.

Что надо добавить к заявлению?

  • Документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины или специальный статус. Ксерокопии.
  • Если официального свидетельства о регистрации места жительства нет — любые возможные доказательства, указанные выше.

Когда справка будет готова?

  • Справка о взятии на учет внутренне перемещенного лица выдается бесплатно в день подачи заявления.
  • Если отсутствует пометка о регистрации, тогда в течение 15 рабочих дней.

Справка ВПЛ в приложении Дія

Также с 19 апреля 2022 можно оформить статус ВПЛ в приложении Дія

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