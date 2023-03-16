Березень, 16 в 12:33

Сьогодні система охорони здоров’я Польщі відчуває значний дефіцит кадрів. Нині у польській медичній сфері працює майже 260 тис. медсестер. Тобто на 1 000 людей припадає лише чотири медсестри.

Крім того, середній вік медичної сестри в Польщі – 50 років. Тобто найближчим часом з польської медицини піде на пенсію ще понад 50 тис. працівників.

Медсестри молодшого віку часто виїжджають працювати до Західної Європи. Чому так? Головна причина – низька оплата праці (за європейськими мірками), але водночас висока відповідальність.

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Тому українкам, які через повномасштабну війну опинилися в Польщі, значно спростили умови працевлаштування. Але для цього потрібно мати відповідну освіту.

Польща навіть запровадила спеціальний закон, який передбачає, що з 24 лютого 2022 року впродовж 18 місяців громадянам України, які здобули кваліфікацію медичної сестри за межами території ЄС (тобто в Україні), видають дозвіл на практику медичної сестри та умовне право на роботу.

Легалізації дипломів чи апостиля на дипломи (або їх дублікати) зараз не вимагається.

Факти ICTV дізнавалися, як працевлаштуватися медсестрою у Польщі та що для цього знадобиться.

Як влаштуватися на роботу медсестрою у Польщі?

КРОК 1: Отримати дозвіл від міністра охорони здоров’я

Для цього ви повинні мати диплом медичної сестри або акушерки, виданий в Україні. Також ви зобов’язані надати довідку про відсутність професійної судимості.

Крім того, серед документів має бути копія закордонного паспорта з підтвердженою датою перетину кордону з Польщею.

Усі документи обов’язково треба перекласти на польську мову присяжним перекладачем.

Заяву можна надіслати поштою на адресу:

Ministerstwo Zdrowia (Міністерство охорони здоров’я).

Departament Rozwoju Kadr Medycznych (Відділ розвитку медичного персоналу).

Адреса – ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa .

. Або подати документи особисто у Вхідному столі Міністерства (за тією ж адресою).

На підставі зазначених документів міністр охорони здоров’я Польщі видає згоду у формі адміністративного рішення або відмовляє у проханні працювати медичною сестрою.

Ця послуга безплатна.

КРОК 2: Отримати право на виконання професії медичної сестри чи акушерки

Якщо ви отримали позитивне схвалення від Міністерства охорони здоров’я, необхідно звернутися до Окружної Палати медсестер та акушерок за місцем вашої планованої роботи.

Саме там вам видадуть такий документ: Ліцензія на виконання професії медичної сестри або Ліцензія на виконання професії акушерки.

Врахуйте, що Окружна рада медсестер та акушерок теж може попросити пакет документів, який ви надсилали у Міністерство охорони здоров’я. Радимо підготувати документи у двох екземплярах.

Навіть якщо Окружна рада відмовила у видачі ліцензії на виконання професії або минув термін на її надання (7 днів), ви все одно маєте право працювати на підставі рішення Міністра охорони здоров’я.

КРОК 3: Працевлаштування в медичний заклад

У разі отримання згоди від міністра охорони здоров’я на самостійне виконання професії медсестри/акушерки та надання вам умовного права на виконання професії, ви зможете працювати, але під наглядом кваліфікованої медсестри або акушерки.

Впродовж тижня з дня початку роботи у медзакладі ви маєте повідомити Міністерство охорони здоров’я, в якій лікарні та який термін часу ви там працюватимете.

Відповідне повідомлення потрібно відправити на електронну пошту m.moszczynska@mz.gov.pl.

Право на виконання професії за вищевказаними правилами може бути надано на термін щонайбільше 5 років без можливості продовження. Далі – потрібно проходити процедуру нострифікації диплома.

Зарплата медсестри в Польщі

Медсестри в Польщі заробляють від 3 000 злотих на місяць. Це близько €700. Так заробляють медсестри без досвіду роботи за 8-годинний робочий день. Це вважається мінімальним заробітком.

З часом та з набуттям досвіду ставка підвищується та становить 3500 злотих/місяць. Також у Польщі є нічні чергування. Оплата за них удвічі більша ніж денна зміна.