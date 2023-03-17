Март, 17 в 17:07

Украинцы, которые имеют статус внутренне перемещенного лица, могут получать не только государственные и международные выплаты, но и имеют право на особые льготы.

Какие льготы предусмотрены для ВПЛ в Украине и какие скидки действуют для переселенцев — узнавали Факты ICTV.

Как получать льготы

Прежде всего, для получения льгот и прав, которые предназначены для переселенцев — необходимо иметь соответствующую справку.

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Вам необходимо официально зарегистрироваться как внутренне перемещенное лицо и получить справку.

Ведь пользоваться льготами имеют право только переселенцы (ВПЛ).

Какие льготы предусмотрены в Украине

В Украине действует Закон Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц, который и регулирует права и льготы для ВПЛ.

Переселенцы имеют равные права на получение медицинской помощи в государственных и коммунальных учреждениях и устройство детей в учебные заведения за счет государственного бюджета.

После окончания военного положения дети-ВПЛ будут получать бесплатное питание.

Также ВПЛ имеют право получать материальное обеспечение, страховые выплаты и социальные услуги. Переселенцы могут получить бесплатную правовую помощь.

Правительство упростило процедуру регистрации для ВПЛ о назначении пособия по безработице. Теперь это можно делать не только через центры занятости, но и с помощью электронного обращения.

Если ВПЛ не имеют документов для предоставления статуса безработного, они просто подают в центр занятости заявление о прекращении трудовых отношений, составленное лично. Единственное — такое заявление должно быть нотариально заверено.

Также законодательством предусмотрены выплаты для безработных ВПЛ, которые не зависят от дополнительной помощи.

Максимальный размер выплат по безработице во время действия военного положения не может превышать 150% минимальной заработной платы. В 2023 году — это 10 050 грн.

К основным льготам для ВПЛ можно отнести:

упрощенная процедура для прекращения ФЛП — осуществляется только по заявлению (без требований, применяемых при обычной процедуре);

упрощенная процедура регистрации ВПЛ как юридического лица или как физического лица-предпринимателя;

право на обеспечение техническими и другими средствами реабилитации , на получение реабилитационных услуг в соответствии с законодательством по месту жительства;

, на получение реабилитационных услуг в соответствии с законодательством по месту жительства; программы по льготному кредитованию для строительства или приобретения жилья.

Также стоит отметить, что для ВПЛ-предпринимателей действуют особенности по начислению и уплате ЕСВ.

То есть на период действия военного положения и в течение трех месяцев после его окончания, штрафные санкции, определенные законом о сборе ЕСВ, не применяются.

Также произошли изменения, которые касаются платы за землю, экологического налога, налога на недвижимость, где на период военного положения такие начисления не осуществляются.

Не стоит забывать, что переселенцы могут получать государственные выплаты ВПЛ в размере 2 тыс. и 3 тыс. грн, а также помощь от международных организаций.