Березень, 17 в 17:07

Українці, які мають статус внутрішньо переміщеної особи, можуть отримувати не лише державні та міжнародні виплати, а й мають право на особливі пільги.

Які пільги передбачені для ВПО в Україні та які знижки діють для переселенців – дізнавалися Факти ICTV.

Як отримувати пільги

Передусім, для отримання пільг і прав, які призначені для переселенців, необхідно мати відповідну довідку.

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Вам необхідно офіційно зареєструватись як внутрішньо переміщена особа й отримати довідку та відповідний статус.

Адже користуватися пільгами мають право лише переселенці (ВПО).

Які пільги передбачені в Україні

В Україні діє Закон Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, який і регулює права та пільги для ВПО.