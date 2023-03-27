Март, 26 в 23:46

Из разрушенной россиянами Авдеевки Донецкой области вскоре будут эвакуировать работников коммунальных служб, которые обеспечивали жизнедеятельность города.

Об этом заявил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. По его словам, город становится похожим на разрушенную российскими войсками Марьинку Донецкой области.

Сейчас смотрят

— Жаль это признавать, но Авдеевка все больше становится похожей на местность из постапокалиптических фильмов или на совершенно разрушенную россиянами Марьинку. Принято непростое решение по эвакуации из Авдеевки других наших героев — коммунальщиков, которые хоть как-то пытались поддерживать чистоту и жизнедеятельность города, — отметил он.

Глава МВА призвал местных жителей эвакуироваться из Авдеевки, поскольку каждый день на территории города фиксируют удары по жилым домам. По его словам, в Авдеевке отключат мобильную связь, чтобы не вредить работе Сил обороны Украины.

— Будем выключать мобильную связь в городе, потому что есть такие украинцы, которые сдают и рассказывают где, кто и для чего. Несколько дней и некому будет обслуживать генераторы, мобильные вышки некому будет запускать, поэтому надо ехать, особенно с детьми. Не хочу называть фамилии людей, которые прячут детей, меняют локации за ночь, — подчеркнул Барабаш.

Он предупреждает, что враг наносит мощные удары по Авдеевке, стирая до земли многоэтажные дома, поэтому вскоре горожан не смогут спасти даже подвалы.