Март, 26 в 13:08

26 марта российские войска продолжают обстреливать Авдеевку Донецкой области.

Оккупанты нанесли ракетный авиаудар по двум многоэтажкам города, сообщает руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По предварительной информации, обошлось без жертв.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Андрей Ермак

Фото: Андрей Ермак