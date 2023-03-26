Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Остались руины: РФ нанесла авиаудар по двум многоэтажкам в Авдеевке

Татьяна Забожко, редактор ленты
Обстріл Авдіївки 26 березня 2023

26 марта российские войска продолжают обстреливать Авдеевку Донецкой области.

Оккупанты нанесли ракетный авиаудар по двум многоэтажкам города, сообщает руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По предварительной информации, обошлось без жертв.

Сейчас смотрят

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 396-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Андрей Ермак

Фото: Андрей Ермак

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка