Березень, 26 в 23:46

Зі зруйнованої росіянами Авдіївки Донецької області незабаром евакуюватимуть працівників комунальних служб, які забезпечували життєдіяльність міста.

Про це заявив очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. За його словами, місто стає схожим на зруйновану російськими військами Мар’їнку Донецької області.

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– Шкода це визнавати, але Авдіївка дедалі більше стає схожою на місцевість із постапокаліптичних фільмів або на геть зруйновану росіянами Мар’їнку. Ухвалено непросте рішення з евакуації з Авдіївки інших наших героїв – комунальників, які хоч якось намагалися підтримувати чистоту і життєдіяльність міста, – зазначив він.

Очільник МВА закликав місцевих жителів евакуюватися з Авдіївки, оскільки кожного дня на території міста фіксують удари по житлових будинках. За його словами, в Авдіївці відключать мобільний зв’язок, щоб не шкодити роботі Сил оборони України.

– Вимикатимемо мобільний зв’язок у місті, бо є такі українці, які здають і розказують де, хто і для чого. Кілька днів і нікому буде обслуговувати генератори, мобільні вишки нікому буде запускати, тому треба їхати, особливо з дітьми. Не хочу називати прізвища людей, які ховають дітей, змінюють локації за ніч, – наголосив Барабаш.

Він попереджає, що ворог завдає потужних ударів по Авдіївці, стираючи до землі багатоповерхові будинки, тому незабаром містян не зможуть врятувати навіть підвали.