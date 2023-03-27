Март, 27 в 10:42

Еще в 2022 году Министерство соцполитики сообщило, что около 65 тыс. украинских пенсионеров, которые не имеют статуса ВПЛ, получат денежную помощь от Минсоцполитики и УВКД ООН.

Какая помощь предусмотрена пенсионерам и кто ее получит — читайте в материале Фактов ICTV.

Помощь от ООН

В начале августа, экс-министр социальной политики Украины Марина Лазебная сообщила, что в рамках Меморандума о сотрудничестве, Минсоцполитики передало для выплаты денежной помощи Управлению ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) перечень пожилых людей, которые не являются ВПЛ и подали заявки на пособие через социальную платформу єДопомога.

Сейчас смотрят

Таким образом пенсионеры, которые оставили заявки на помощь через платформу єДопомога, в ближайшее время получат 2 200 грн.

Выплаты будут поступать в течение трех месяцев, то есть суммарно украинские пенсионеры получат 6 660 грн.

Кто получит

В первую очередь выплаты от ООН получат особо уязвимые категории людей, которые находятся на деоккупированных, оккупированных территориях и в регионах, где ведутся боевые действия.

То есть это пенсионеры, которые не имеют статуса ВПЛ, но пострадали от войны и нуждаются в поддержке.

Чтобы получить помощь, пожилые люди должны были оставить специальную заявку на выплаты через платформу єДопомога.

Можно ли еще получить помощь

К сожалению, нет. Первый этап приема заявок на помощь от международных организаций через єДопомогу уже завершился.

Те пенсионеры, которые прислали свои заявку, уже получили или в ближайшее время получат денежные выплаты. Подать новые заявки на помощь от ООН через єДопомогу в настоящее время невозможно!