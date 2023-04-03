Национальный мультипредметный тест 2023: как будет происходить регистрация
Несмотря на полномасштабную войну, украинские школьники продолжают готовиться к национальному мультипредметному тесту (НМТ), который был введен в 2022 году.
НМТ призван заменить традиционные вступительные испытания в формате ВНО. В 2023 году тест будет состоять из обязательного и дополнительного блоков.
Когда начнется регистрация на НМТ 2023 и как зарегистрироваться, читайте в нашем материале.
Регистрация на НМТ 2023
Регистрация участников национального мультипредметного теста начнется 3 апреля и продлится до 3 мая.
Соответствующие даты утверждены календарным планом проведения НМТ в 2023 году.
В течение месяца будущие участники НМТ должны создать персональные е-кабинеты и подать регистрационные документы для участия в тесте.
Также до 7 мая лица, которые регистрируются, смогут при необходимости внести изменения в свои данные в персональных е-кабинетах.
Тестовые задания для НМТ составят согласно программам независимого оценивания по соответствующим предметам.
Кстати, для поступления в вузы в 2023 году можно будет использовать результаты НМТ 2022 и 2023 годов и ВНО 2020-2021 годов.
Все детали проведения вступительной кампании обнародуют в соответствующем порядке приема, который опубликует МОН после принятия соответствующего закона Верховной Радой Украины.
Как зарегистрироваться на НМТ 2023
Регистрация на национальный мультипредметный тест 2023 пройдет, как и в 2022 году, через сайт Украинского центра оценивания качества образования.
В определенные сроки там появится сервис Зарегистрироваться. Далее абитуриенты будут формировать регистрационные карточки.
Поступающий должен перейти по ссылке, указать персональные данные, прикрепить необходимые документы и фото.
После регистрации должна поступить информация от УЦОКО о том, как узнать номер и пин-код для входа на личную страницу с актуальной информацией.
После поступления сообщения абитуриент сможет зайти в свой персональный кабинет.
Каким будет НМТ 2023
НМТ состоится в один день. В рамках теста предусмотрены два обязательных предмета: украинский язык и математика, а также один предмет на выбор:
- история Украины;
- иностранный язык;
- биология;
- физика;
- химия.
На сдачу теста абитуриенты будут иметь 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
Вообще в МОН запланировали две сессии НМТ-2023:
- основная: 5 июня – 23 июня;
- дополнительная: 11-24 июля.
Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.