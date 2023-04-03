Апрель, 03 в 9:32

Несмотря на полномасштабную войну, украинские школьники продолжают готовиться к национальному мультипредметному тесту (НМТ), который был введен в 2022 году.

НМТ призван заменить традиционные вступительные испытания в формате ВНО. В 2023 году тест будет состоять из обязательного и дополнительного блоков.

Когда начнется регистрация на НМТ 2023 и как зарегистрироваться, читайте в нашем материале.

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Регистрация на НМТ 2023

Регистрация участников национального мультипредметного теста начнется 3 апреля и продлится до 3 мая.

Соответствующие даты утверждены календарным планом проведения НМТ в 2023 году.

В течение месяца будущие участники НМТ должны создать персональные е-кабинеты и подать регистрационные документы для участия в тесте.

Также до 7 мая лица, которые регистрируются, смогут при необходимости внести изменения в свои данные в персональных е-кабинетах.

Тестовые задания для НМТ составят согласно программам независимого оценивания по соответствующим предметам.

Кстати, для поступления в вузы в 2023 году можно будет использовать результаты НМТ 2022 и 2023 годов и ВНО 2020-2021 годов.

Все детали проведения вступительной кампании обнародуют в соответствующем порядке приема, который опубликует МОН после принятия соответствующего закона Верховной Радой Украины.

Как зарегистрироваться на НМТ 2023

Регистрация на национальный мультипредметный тест 2023 пройдет, как и в 2022 году, через сайт Украинского центра оценивания качества образования.

В определенные сроки там появится сервис Зарегистрироваться. Далее абитуриенты будут формировать регистрационные карточки.

Поступающий должен перейти по ссылке, указать персональные данные, прикрепить необходимые документы и фото.

После регистрации должна поступить информация от УЦОКО о том, как узнать номер и пин-код для входа на личную страницу с актуальной информацией.

После поступления сообщения абитуриент сможет зайти в свой персональный кабинет.

Каким будет НМТ 2023

НМТ состоится в один день. В рамках теста предусмотрены два обязательных предмета: украинский язык и математика, а также один предмет на выбор:

история Украины;

иностранный язык;

биология;

физика;

химия.

На сдачу теста абитуриенты будут иметь 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.

Вообще в МОН запланировали две сессии НМТ-2023:

основная: 5 июня – 23 июня;

дополнительная: 11-24 июля.

Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.