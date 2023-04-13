Time назвал 100 самых влиятельных людей в 2023 году, среди них — Зеленская и Матвийчук

Первая леди Украины Елена Зеленская вошла в список 100 самых влиятельных людей планеты в 2023 году по версии журнала Time.

Также в рейтинг попала лауреат Нобелевской премии мира Александра Матвийчук. Украинки представлены в категории Лидеры.

Также в этот перечень вошли президент США Джо Байден, канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер Японии Фумио Кисида и арестованный в России журналист The Wall Street Journal, гражданин США Эван Гершкович и другие.

К категории Титаны причислили бизнесмена Илона Маска, футболиста Лионеля Месси, певицу Бейонсе и разработчиков вакцин Biontech против Covid-19 Угур Шахин и Озлем Туреджи.

В перечне Новаторов — генеральный директор OpenAI Сэм Альтман, супермодель Белла Хадид и американская рэперша Доджа Кэт.

В категорию Кумиры вошли король Великобритании Чарльз III, писатель Салман Рушди, американская баскетболистка Бритни Грайнер, которую освободили из заключения в России, и другие.

Американский актер Майкл Б. Джордан и его коллеги Колин Фарелл и Дрю Бэрримор попали в список Деятели искусства.

В категорию Инноваторы зачислили гендиректора The Walt Disney Company Боба Игера и футболиста Киллиана Мбаппе.

Источник : TIME

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