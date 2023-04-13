Time назвав 100 найвпливовіших людей у 2023 році, серед них – Зеленська та Матвійчук

Перша леді України Олена Зеленська увійшла до списку 100 найвпливовіших людей планети у 2023 році за версією журналу Time.

Також до рейтингу потрапила лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук. Українки представлені у категорії Лідери.

Також до цього переліку увійшли президент США Джо Байден, канцлер ФРН Олаф Шольц, прем’єр Японії Фуміо Кісіда і заарештований у Росії журналіст The Wall Street Journal, громадянин США Еван Гершкович та інші.

До категорії Титани зарахували бізнесмена Ілона Маска, футболіста Ліонеля Мессі, співачку Бейонсе та розробників вакцин Biontech проти Covid-19 Угур Шахін та Озлем Туреджі.

У переліку Новаторів – генеральний директор OpenAI Сем Альтман, супермодель Белла Хадід та американська реперка Доджа Кет.

До категорії Кумири увійшли король Великої Британії Чарльз ІІІ, письменник Салман Рушді, американська баскетболістка Брітні Грайнер, яку звільнили з ув’язнення у Росії, та інші.

Американський актор Майкл Б. Джордан і його колеги Колін Фарелл та Дрю Беррімор потрапили до списку Діячі мистецтва.

До категорії Інноватори зарахували гендиректора The Walt Disney Company Боба Ігера та футболіста Кілліана Мбаппе.

Джерело : TIME

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