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Общество
Юля Захарченко, редактор ленты

Маляр объяснила, почему РФ обнародовала видео казни украинского военного

Ганна Маляр
Фото: Минобороны

Существует несколько версий, почему российские военные выложили в сеть видеозапись с жестоким убийством украинского защитника, которому вживую отрезали голову.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее мнению, РФ стремится запугать украинцев, однако стране-агрессору это не удается.

— Хотя после всего, что мы за этот год прошли, сложно представить чем нас можно запугать, — отметила заместитель главы Минобороны.

Маляр рассказала, что вторая версия — это внутренняя борьба в российской среде, поскольку есть предположение, представители какого формирования совершили жестокое убийство.

В то же время она объяснила, почему войска РФ создают такие видео. В частности, они отчитываются о выполненном задании руководству РФ, хвастаются или самоутверждаются. Маляр заявила, что эти преступления могут совершать только люди с очень извращенной психикой ради удовольствия.

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