Маляр объяснила, почему РФ обнародовала видео казни украинского военного
Существует несколько версий, почему российские военные выложили в сеть видеозапись с жестоким убийством украинского защитника, которому вживую отрезали голову.
Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее мнению, РФ стремится запугать украинцев, однако стране-агрессору это не удается.
— Хотя после всего, что мы за этот год прошли, сложно представить чем нас можно запугать, — отметила заместитель главы Минобороны.
Маляр рассказала, что вторая версия — это внутренняя борьба в российской среде, поскольку есть предположение, представители какого формирования совершили жестокое убийство.
В то же время она объяснила, почему войска РФ создают такие видео. В частности, они отчитываются о выполненном задании руководству РФ, хвастаются или самоутверждаются. Маляр заявила, что эти преступления могут совершать только люди с очень извращенной психикой ради удовольствия.
Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.Ольга Чайко